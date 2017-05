Rolls Royce zeigt einen Coupé-Solitär

Auf dem diesjährigen ‚Concorso d'Eleganza‘ am Comer See zeigt Rolls Royce ein dunkelblaues Einzelstück, das nach einem Kundenwunsch in der Spezialabteilung ‚Bespoke‘ des britischen Traditionsherstellers gefertigt wurde.





Der zweifellos zahlungskräftige Sammler ließ sich von majestätischen Karosserieentwürfen der frühen Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts und vom Jachtbau inspirieren. Der Innenraum des überüppigen Zweisitzers schwelgt nicht ganz unerwartet in Edelholz, Leder und Zierelementen. (dpp-AutoReporter/wpr)