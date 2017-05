Audi zeigt integriertes Android-Betriebssystem

Auf der jährlichen Entwicklerkonferenz Google I/O (‚Innovation in the Open‘, 17. bis 19. Mai 2017) präsentiert Audi in San Francisco/USA den Technologieträger Audi Q8 sport concept mit einer voll integrierten Android HMI-Lösung. Die Konferenz selbst richtet sich an fachlich versierte Entwickler - 7000 Teilnehmer werden vor Ort, Millionen Gäste weltweit im Internet erwartet.





Die Audi-Weltpremiere der Android Automotive-Lösung, die voll in das Infotainmentsystem des Autos integriert ist, erschließt neue Perspektiven, mit denen sich die Entwicklung der Connectivity-Dienste stark beschleunigen lässt.





Der Technologieträger Audi Q8 sport concept, den Audi auf der Google I/O präsentiert, hat Android bereits an Bord. Die neuen Funktionen, darunter der Streaming-Dienst Spotify, Google Play Music und der Google Assistant, laufen im großen MMI-Touch-Display mittig im Dashboard. Zusätzlich sind Informationen im Audi virtual cockpit direkt im Blickfeld des Fahrers sichtbar. Die neuen Dienste sind erstmalig voll in das markenspezifische Infotainmentsystem von Audi integriert. Als Navigationskarte dient einerseits weiterhin die Audi-übliche Datenbank von HERE, andererseits steht dem Fahrer auf Wunsch auch die Navigation über Google Maps zur Verfügung. Ein Benachrichtigungs-Center für eingehende Nachrichten und Anrufe komplettieren die neuen Dienste im Showcar.





Die nahtlose Integration von Android bietet große Potenziale. Mit mehr als 1,4 Milliarden aktiven Nutzern ist Android die größte mobile Software-Plattform der Welt. Die immense Breite an Knowhow und Kreativität der offenen Android-Community kann die Entwicklung neuer Anwendungen beschleunigen. So können beispielsweise neue Apps schnell als weitere connect-Dienste in die Autos gelangen, wenn sie die Anforderungen erfüllen und von Audi und Google frei gegeben werden. Die Basis hierfür bildet die Android-Plattform. Vorteile für den Kunden sind neben kürzeren Update-Zyklen auch eine deutlich größere Vielfalt an Diensten sowie eine breite internationale Verfügbarkeit.





Wenn sich der Mensch im Auto der Zukunft jeder Tätigkeit seiner Wahl widmen kann, kann er mit dem integrierten Android-System die ganze Welt der Smartphone-Apps im Auto uneingeschränkt nutzen. HMI-Bedienkonzept mit voll integriertem Android im Q8 sport concept. Foto: Audi/dpp-AutoReporter