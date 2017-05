Porsche-Jubiläum: Eine Million 911

Der Porsche 911 steht für alltagstaugliche Seriensportwagen, ist Stil-Ikone und das Herz der Marke. In Stuttgart-Zuffenhausen ist jetzt das einmillionste Exemplar vom Band gelaufen - ein Carrera S in Irischgrün und mit zahlreichen exklusiven Sonderumfängen in Anlehnung an die ersten Ur-Elfer von 1963. Unverändert ist der Zweitürer das strategisch wichtigste Modell der Produktpalette.

Dr. Wolfgang Porsche, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG, begleitet die Entwicklung des 911 von der ersten Stunde: „Vor 54 Jahren durfte ich mit meinem Vater die ersten Fahrten über die Großglockner-Hochalpenstraße machen. Dieses Gefühl in einem 911 genieße ich immer noch wie damals. Denn die Kernwerte unserer Marke sind heute dank des 911 so visionär wie seit dem ersten Porsche 356 aus dem Jahr 1948."

Der Porsche 911 hat eine neue Kategorie begründet und fährt unverändert an der Spitze des Premium-Sportwagensegments. Alleine 2016 wurden weltweit 32.365 Fahrzeuge ausgeliefert. Dennoch hat er sich über die Jahrzehnte seine Exklusivität bewahrt und ist zum begehrten Sammlerstück geworden. Die Qualität eines 911 ist legendär. Über 70 Prozent aller jemals gebauten 911 sind heute noch fahrbereit. Zudem ist er Dauersieger bei Qualitätsrankings wie der ‚Initial Quality Study‘ des Marktforschungsinstituts J.D. Power. Sein Mythos speist sich auch aus Motorsport- Erfolgen: Mehr als die Hälfte der 30.000 Porsche-Rennsiege gehen auf sein Konto.

Einmalig ist auch, dass Porsche am Grundkonzept des Ur-911 festgehalten hat. „Allerdings haben wir den 911 immer wieder technologisch deutlich weiterentwickelt, ihn verfeinert und perfektioniert", sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, „so ist er stets hoch modern und technisch innovativ geblieben. Darüber hinaus ist es uns gelungen, die Modellreihe sehr erfolgreich über Derivate zu verbreitern."

Ein wesentlicher Erfolgsbaustein ist die Produktionsstätte am Stammsitz in Zuffenhausen. Hier werden sämtliche 911 gefertigt. Ein ausgeklügeltes Fertigungsprinzip erlaubt heute die Montage aller Zweitürer - 911, 718 Boxster und 718 Cayman - samt ihrer vielfältigen Derivate auf einer Linie. Die Montagearbeiter sichern mit Leidenschaft und Können die typische Porsche-Qualität.

Der einmillionste 911 bleibt im Besitz der Porsche AG. Ehe er die Sammlung des Porsche-Museums bereichert, geht er auf eine Weltreise und wird bei Roadtrips unter anderem in den schottischen Highlands, rund um den Nürburgring, in den USA oder China eingesetzt. (dpp-AutoReporter/wpr)