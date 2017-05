Kostenlose Reifenversicherung für BMW und Mini

Mit dem Kauf von Original BMW- und Mini-Reifen oder Kompletträdern mit Sternmarkierung erhalten Kunden mit einer neuen Reifenversicherung automatisch eine kostenlose Versicherung für 36 Monate dazu. Diese beinhaltet für die ersten zwölf Monate eine 100prozentige Rückerstattung der Reifenkosten im Schadensfall.





Die Reifenversicherung schließt der Kunde automatisch mit dem Kauf seines neuen Satzes Reifen oder Kompletträder von BMW oder Mini ab. Als Start der Versicherung gilt daher das Kaufdatum. Für eine Laufzeit von 36 Monaten haben Kunden dadurch einen Versicherungsanspruch bei allen Reifenschäden durch spitze Gegenstände wie Nägel oder Glasscherben, Reifenschäden durch den Aufprall an der Bordsteinkante während des Parkvorgangs, bei Vandalismus und bei Diebstahl.





Dabei kommt die BMW- und Mini-Reifenversicherung gänzlich ohne komplizierte Kriterienkataloge für die Leistungsstellung aus. Die Versicherungsleistung orientiert sich nur am Erwerbszeitpunkt, was für den Kunden transparent und leicht nachzuvollziehen ist: Im ersten Jahr nach dem Kauf werden 100 Prozent der Reifenkosten im Schadensfall ersetzt. Im zweiten Jahr übernimmt die BMW Group 75 Prozent und im dritten Jahr immer noch die Hälfte der Kosten. Die BMW Group garantiert damit sorgenfreie Freude am Fahren und kostenlose Sicherheit für unterwegs.





Bereits in der Entwicklung eines neuen BMW- oder Mini-Automobils arbeitet die BMW Group intensiv mit verschiedenen internationalen Reifenherstellern zusammen. In umfangreichen Simulationen und strengen Praxistest werden die Reifen in rund 50 Faktoren wie Verschleiß, Bremsweg, Hochgeschwindigkeit und Komfort geprüft. Das Resultat sind die originalen BMW- und Mini-Reifen mit Sternmarkierung, die für das jeweilige Modell und das jeweilige Antriebssystem maßgeschneidert sind.





Die neue BMW- und Mini-Reifenversicherung ist in Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark, sowie Spanien, Italien und Portugal verfügbar. Seit März 2017 bieten BMW- und Mini-Händler auch in Österreich, Polen, Tschechien und Rumänien die kundenfreundliche Reifenversicherung an. Ihr Geltungsbereich schließt dabei ganz Europa mit ein und ist daher auch für Fahrten in das Ausland gültig.





Mit dem Kauf eines sternmarkierten Reifens und Erhalt des Versicherungsnachweises erlangt der Käufer für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Kaufvertragsabschluss bei Beschädigung des Reifens durch spitze Gegenstände, Bordsteinkantenaufprall, Diebstahl oder Vandalismus einen Ersatzanspruch gegen die Allianz Versicherungs-AG, (dpp-AutoReporter/wpr)