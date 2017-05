Sylt erfahren – mit der weißen Strandflotte

Sonne, Wind, Strand und Meer - Sylt kann jetzt mit der ‚Strandflotte‘ von Mercedes-Benz Cars und Europcar entdeckt werden. In diesem Sommer stehen für die Erkundung von Deutschlands größter Nordseeinsel Mercedes-Benz Pkw und smart-Microcars (ab 23 Euro) als Saisonarbeiter bereit: so können etwa der Smart fortwo, die kompakte A-Klasse, das CLA Coupé oder die E-Klasse Limousine gebucht werden. Besonders attraktiv für sommerliche Touren und Insel-Flair sind die offenen Modelle der ‚Strandflotte‘, C-Klasse Cabriolet und SLC. Alle Fahrzeuge sind in der Trendfarbe Weiß lackiert und die Mercedes-Benz Pkw zusätzlich mit der AMG-Line ausgestattet.

Bis Ende Oktober können die Fahrzeuge der Strandflotte gemietet werden. Insgesamt stehen rund 150 Autos und 50 Smart an den Europcar Stationen in Westerland und am Flughafen Sylt zur Verfügung. (dpp-AutoReporter/wpr)