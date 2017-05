Komfortabler SUV Renault Koleos ab 30.900 Euro

Der neue Renault Koleos ist ab sofort zum Basispreis von 30.900 Euro bestellbar; der Marktstart ist auf den 24. Juni 2017 terminiert. Das komfortable SUV steht ab Marktstart in den drei Ausstattungen Life, Intens und Initiale zur Wahl. Schon die Einstiegsversion Koleos Life hat Komfortdetails wie die 2-Zonen-Klimaautomatik, das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree und die Einparkhilfe hinten an Bord. Zum Serienumfang zählt ferner das Online-Multimediasystem Renault R-LINK 2 mit 7-Zoll (18 Zentimeter)-Touchscreen inklusive Navigationssystem und Radio mit Digitalempfang (DAB). Außerdem ist die komfortable Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto möglich. Die Sicherheitsausstattung umfasst Notbremsassistent, Spurhalte-Warner und Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner. Die Optik prägen 17-Zoll-Leichtmetallräder, Tagfahrlichter und Rückleuchten in LED-Technik sowie die Aluminium-Dachreling.

Der Koleos ‚Intens‘ (ab 33.800 Euro) bietet zusätzlich Fernlichtassistent, Totwinkelwarner, 360-Grad-Einparkhilfe und Rückfahrkamera. Voll-LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallräder und die dunkle Tönung von hinteren Seitenscheiben und Heckscheibe sorgen für einen markanten Auftritt. Den Innenraum prägen die Ambiente-Beleuchtung und der 8,7-Zoll (22,1 Zentimeter)-Touchscreen für das R-Link 2.

In der Topausstattung ‚Initiale‘ (44.500 Euro) sorgen elektrisch bediente 6-Wege-Sitze vorne mit Nappaleder-Polsterung, Sitzheizung und Belüftung für rückseitigen Komfort. Das eigens auf den Koleos abgestimmte BOSE Surround Sound-System mit zwölf Lautsprechern und die Akustikverglasung sorgen für die richtige Innenraumakustik. Weitere Ausstattungsfeatures sind die elektrische Heckklappe mit Fußsensor und 19-Zoll-Leichtmetallräder.

Renault bietet den Koleos mit Frontantrieb oder variablem Allradantrieb an. Als Motoren für das SUV stehen die Turbodiesel mit 130 oder 175 PS zur Wahl. Letzterer verfügt über 4WD und ist alternativ zum 6-Gang-Schaltgetriebe auch mit dem komfortablen CVT-Automatikgetriebe X-tronic verfügbar. (dpp-AutoReporter/wpr)