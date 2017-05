Vettels Bruder Fabian startet im Audi Sport TT Cup

Im Audi Sport TT Cup stehen 16 permanente Starter - darunter drei Damen - und zwei Gaststarter für den Saisonauftakt in Hockenheim fest. Gosia Rdest aus Polen, die im dritten Jahr in Folge in dem Markenpokal startet, komplettiert mit ihrer Nennung das Aufgebot der für die Saison 2017 eingeschriebenen und damit punkteberechtigten Piloten.

Zu den prominenten Namen im Feld zählt neben dem Stammfahrer Fabian Vettel (18), Bruder des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel (29), der dreimalige Le-Mans-Sieger und FIA-WEC-Weltmeister Benoît Tréluyer (40), der beim Auftaktrennen in Hockenheim (6./7. Mai 2017) als Gaststarter antritt. (dpp-AutoReporter/wpr)