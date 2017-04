Lexus LC: Serie gewordene Konzeptstudie bestellbar

Fünf Jahre nach der Enthüllung der LF-LC Konzeptstudie auf der Auto Show in Detroit ist die kompromisslos realisierte Serienversion Lexus LC jetzt bestellbar. Die Preise für das wahlweise mit Benzin- oder Hybridantrieb erhältliche Premium-Coupé beginnen ab 99.200 Euro.





Angetrieben wird der 2+2-Sitzer als LC 500 von einem 5,0-Liter-V8-Aggregat, das eine Leistung von 351 kW/477 PS und ein Drehmoment von 527 Nm liefert. Eine neu entwickelte Zehn-Stufen-Automatik kommt dabei zum Einsatz und überträgt die Kraft mit extrem kurzen Schaltzeiten zu den Hinterrädern; Beschleunigung von null auf 100 km/h in 4,5 Sekunden möglich.





In der Hybridvariante LC 500h arbeitet ein 3,5-Liter-V6-Benziner in Verbindung mit einem 132 kW/179 PS starken Elektromotor (Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,4 l/100km; CO2:145g/km). Mit einer Systemleistung von 264 kW/359 PS entwickelt das Grand Touring Coupé ein Drehmoment von 348 Nm. Dabei revolutioniert der LC 500h die Hybridtechnologie. Er ist das erste Modell, in dem der neue Lexus Multistage Hybrid Drive zum Einsatz kommt, der eine verbesserte Leistungsentwicklung über das gesamte Geschwindigkeitsspektrum liefert und noch unmittelbarer auf die Befehle des Fahrers reagiert. Die Ergänzung des Antriebsstrangs um ein mehrstufiges Automatikgetriebe simuliert 10 Gangstufen. Dies schafft ein neues Fahrerlebnis, das sich in höherem Drehmoment, mehr nutzbarer Leistung über eine größere Geschwindigkeitsbandbreite und linearer Beschleunigung ausdrückt.





Alle Versionen des LC sind mit dem Lexus Safety System+ ausgestattet, einem bevormundendem Paket aktiver Sicherheitstechnologien, die den Fahrer dabei unterstützen sollen, einen Unfall zu vermeiden oder dessen Folgen zu minimieren. Mittels Kamera und Radar wird die Fahrbahn vor dem Fahrzeug auf potentielle Gefahren und Kollisionsrisiken überwacht. Der LC verfügt über ein Pre-Crash Safety System mit Fahrzeug- und Fußgängererkennung (PCS), eine adaptive Geschwindigkeitsregelung für alle Geschwindigkeitsbereiche (ACC), einen Spurhalteassistent (LKA) mit Spurwechselwarner (LDA) sowie eine Müdigkeits-Warnung, einen automatischen Fernlichtassistent (AHB) und eine RSA-Verkehrszeichenerkennung. (dpp-AutoReporter/wpr)