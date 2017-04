Škodas neues Kompakt-SUV heißt Karoq

Das neue Kompakt-SUV von Škoda wird Karoq heißen. Der Name und seine Schreibweise haben ihren Ursprung in der Sprache der Alutiiq, einem Ureinwohner-Stamm, der auf einer Insel vor der Südküste Alaskas lebt. Mit dem Namen des neuen Kompakt-SUV lehnt sich Škoda an die Schreibweise des Škoda Kodiaq an und schafft so eine einheitliche Nomenklatur für bestehende und künftige SUV-Modelle. Der Škoda Karoq wird am 18. Mai 2017 in Stockholm erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und stellt einen weiteren Meilenstein in Škodas SUV-Offensive dar.





„Der Škoda Karoq ist ein komplett neu entwickeltes SUV, das in allen Dimensionen neue Maßstäbe für unsere Marke und in seiner Fahrzeugklasse setzt. Mit diesem neuen SUV gehen wir den nächsten konsequenten Schritt in unserer SUV-Strategie", sagt der Škoda-Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier. „Der Škoda Karoq überzeugt mit seiner einzigartigen Marken- und einer unverwechselbaren Produktidentität und bringt neben den charakteristischen Škoda -Stärken unsere neue emotionale Designsprache in die SUV-Kompaktklasse", so Maier weiter.





Die Inspiration für den Namen des Škoda Karoq lieferten - wie bereits beim Škoda Karoq - die Bewohner der Kodiak Inseln. Der abgelegene Archipel vor der Südküste Alaskas liegt auf dem 57. Breiten- und 153. Längengrad und fasziniert durch seine wilde unberührte Landschaft. Die dort lebenden Ureinwohner vom Stamm der Alutiiq nennen Autos in ihrer Sprache ,Kaa'raq‘. Als ,Ruq‘ bezeichnen sie den Pfeil, der im Markenlogo von Škoda das zentrale Element darstellt und die Dynamik der Marke zum Ausdruck bringt. Aus der kraftvollen Kombination beider Wörter entstand schließlich der Name für das neue Kompakt-SUV von Škoda.





„Es ist uns wichtig, unserem neuen SUV einen kraftvollen Namen zu geben. Er wird gleichzeitig Teil einer modellübergreifenden Nomenklatur für unsere SUV", sagt Werner Eichhorn, Škoda-Vorstand für Vertrieb und Marketing. „Zudem schaffen wir einen außergewöhnlichen und einprägenden Wiedererkennungswert für unsere Kunden", so Eichhorn weiter.





Im Rahmen der Škoda-Zukunftsstrategie 2025 wird die Marke den Ausbau der Modellpalette in den kommenden Jahren weiter konsequent vorantreiben. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Erweiterung des SUV-Angebotes. Mit dem Škoda Kodiaq wurde erst kürzlich ein neues großes SUV-Modell in die internationalen Märkte eingeführt. Mit dem Karoq setzt das Unternehmen nun den nächsten Meilenstein. Das neue Kompakt-SUV feiert am 18.Mai seine Weltpremiere in Stockholm. Die Markteinführung startet im zweiten Halbjahr 2017. (dpp-AutoReporter/wpr)