Hyundai und Caritas erneuern Partnerschaft

Hyundai Motor Deutschland (HMD) und die Caritas arbeiten weiter unter dem Motto ‚Gemeinsam mehr bewegen‘ zusammen. Das Automobilunternehmen und der katholische Wohlfahrtsverband verlängern die seit 2004 bestehende Partnerschaft um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2018.

Die Caritas nimmt aktiv an der Gestaltung gesellschaftlichen wie kirchlichen Lebens teil; vor allem hat sie sich die direkte und schnelle Hilfe für Menschen in Not zum Ziel gemacht. Damit sorgt der Verband gemeinsam mit seinen Partnern für mehr Solidarität und unterstützt das Wirken, aber auch die Wirkung der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit.

Knapp elf Millionen Menschen suchen jedes Jahr Hilfe bei der Caritas. In bundesweit fast 25.000 Einrichtungen und Diensten bekommen sie Unterstützung und Rat bei der Bewältigung ihrer Probleme. Die Angebote richten sich an all jene, die sozial benachteiligt sind.

„Wir sind stolz, dass uns mit der Caritas eine nachhaltige und vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet" sagt HMD-Geschäftsführer Markus Schrick: „Als Unternehmen haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir gemeinsam mit der Caritas gerecht werden können."

„Das Hyundai sich langfristig in Projekten der Caritas engagiert ist ein ermutigendes Zeichen für unsere Arbeit. Das bringt Planungssicherheit für die Projektverantwortlichen in unseren Einrichtungen und Beratungsdiensten. Und darum können sich Menschen, die in Not geraten sind, weiter auf die Unterstützung der Caritas verlassen", so Diözesan-Caritasdirektor Oliver Merkelbach.

Seit 2004 haben die Partner unter dem Motto ‚Gemeinsam mehr bewegen‘ mehr als 75 Projekte umgesetzt und damit 140.000 Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. Dabei standen vor allem die Themen Jugend und Bildung im Vordergrund. 2016 förderten die Partner Fußballturniere des katholischen DJK-Sportverbandes unter dem Motto ‚Teamgeist für Menschlichkeit‘. Über 2000 Kinder stellten in den Fußballcamps ihr fußballerisches Können unter Beweis und erlebten gleichzeitig, wie wichtig Fairplay und ein respektvolles Miteinander sind. Außerdem konnten jährlich über 100 Caritas-Einrichtungen mit Hyundai H-1-Bussen Kindern und Jugendlichen die Fahrt zu Bildungs- sowie Ferienfreizeiten ermöglichen.

In den kommenden zwei Jahren sollen vor allem konkrete Hilfen für in Not geratene Menschen, die Unterstützung von Familien in schwierigen Lebenssituationen sowie die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Vordergrund stehen. (dpp-AutoReporter/wpr)