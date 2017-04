Mehr Versicherungsschutz für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge

Besitzer von Elektro- und Hybridfahrzeugen erhalten bei R+V künftig einen deutlich erweiterten Versicherungsschutz. Ein neues Highlight im Schutzbrief ist das Abschleppen des Elektroautos bis zur nächsten Stromtankstelle, wenn das Fahrzeug wegen eines leeren Akkus stehen bleibt. Wird das Abschleppen über R+V organisiert, übernimmt der Versicherer die kompletten Kosten. Zu den neuen Leistungen in der Kaskoversicherung zählt außerdem die beitragsfreie Versicherung von mobilen Ladegeräten (bis 1000 Euro) und Ladekabeln, etwa, wenn diese gestohlen wurden.

Ohne Aufschlag exklusiv im Plus-Tarif mitversichert sind künftig auch fest montierte Wandladestationen (‚Wallboxen‘) bis 1000 Euro. Darüber hinaus übernimmt R+V die Kosten (bis 2000 Euro) für die Entsorgung des alten Fahrzeug-Akkus. Bei einem Totalschaden des Akkus (etwa durch Brand) erstattet R+V wie bisher in den ersten 24 Monaten den Neupreis - sofern der Akku nicht gebraucht gekauft wurde. Die neuen Leistungen in der Kfz-Versicherung gelten ab dem 1. Juli, können aber schon ab sofort versichert werden. Wer bereits jetzt ein Elektro- oder Hybridfahrzeug bei R+V im Plus-Tarif versichert hat, erhält alle neuen Leistungen automatisch.

Mit den erweiterten Kfz-Tarifen soll die Elektromobilität schneller in Deutschland verbreitet werden", betont der für das Kfz-Geschäft verantwortliche R+V-Vorstand Dr. Edgar Martin. Deshalb habe R+V zahlreiche Komponenten in den Tarif aufgenommen, die den Alltag von Elektroauto-Besitzern erleichtern. „Zudem will R+V als drittgrößter Kfz-Versicherer Deutschlands selbstverständlich auch im wachsenden Markt der Elektromobilität zu den führenden Anbietern gehören", so Dr. Martin weiter. (dpp-AutoReporter/wpr)