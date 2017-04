Ford Transit: Londoner Testflotte zur Luftverbesserung

Ford beteiligt sich ab Herbst 2017 mit einer Plug-In Hybrid Variante (PHEV) des Ford Transit Custom an einem Londoner Testprogramm. Bei dem Test handelt es sich um ein Multi-Millionen-Projekt zur Verbesserung der Luftqualität in der verkehrsreichen englischen Hauptstadt. Für zwölf Monate wird Ford den Flottenbetreibern insgesamt 20 Transit Custom PHEV zur Verfügung stellen, die innerstädtisch rein elektrisch bewegt werden können. Unternehmen wie die städtischen Verkehrsbetriebe, British Gas, die Transporteure von Addison Lee, Dienstleister für Verkehr und Industrie und die Polizeibehörde werden die Plug-in-Hybrid-Nutzfahrzeuge einsetzen. Pro Tag werden in London rund 280.000 Fahrten mit Nutzfahrzeugen abgewickelt, die 75 Prozent des Güterverkehrs bewältigen und dabei täglich eine Strecke von Millionen Kilometern zurücklegen.





Die teilnehmenden Flotten stellen einen Querschnitt von Anwendern im Londoner Stadtgebiet dar und werden die Transporter in ihren täglichen Betrieb integrieren. Naturgemäß ist die Reichweite der Plug-In-Hybrid-Nutzfahrzeuge nicht nur auf die Akku-Leistung begrenzt, sondern dank des zusätzlichen Verbrennungsmotors sind bei Bedarf auch längere Fahrstrecken möglich. Mittels eines Ford-Telematik-Systems sammelt jedes einzelne Fahrzeug im Verlauf des Testprogramms Daten über die die ökonomische und ökologische Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge. Ziel ist es, Erkenntnisse zu sammeln, wie die Vorteile elektrifizierter Fahrzeuge in Zukunft maximiert werden könnten.





„In den vergangenen 50 Jahren war der Ford Transit das beliebteste Nutzfahrzeug in ganz Großbritannien", sagte Andy Barratt, Chairman und Managing Director von Ford of Britain. „Hinsichtlich der Fahrzeugentwicklung stehen unsere Kunden seit jeher im Mittelpunkt der Betrachtung. Aufgrund der Emissionsreduzierung bieten elektrifizierte Fahrzeuge überdies einen echten Mehrwert für alle Bewohner in unseren Städten".





Ford war 2016 europaweit zum zweiten Mal in Folge die führende Marke im Bereich leichter Nutzfahrzeuge. Die offizielle Markteinführung für den Ford Transit Custom mit Plug-In-Hybrid-Antrieb ist für 2019 vorgesehen, als Teil der 4,5 Milliarden-Investition des Unternehmens in elektrifizierte Fahrzeuge bis zum Jahr 2020. Die Expansion des Automobilherstellers Ford hin zu einem umfassenden Mobilitätsunternehmen sieht neben der Elektrifizierung von Fahrzeugen auch autonomes Fahren und weitere Mobilitätslösungen für die nahe Zukunft vor. (dpp-AutoReporter/wpr)