Britische Wiedergänger aus China: MG-Flunder und Leyland-Laster

SAIC, der größte Automobilproduzent Chinas und Nr. 7 in der Welt, will die verblichene Marke MG wieder beleben. Ab 2019 soll es soweit sein. „MG wird auf europäischen Märkten mit einem zeitgemäßen Geschäftskonzept wieder eingeführt werden", verkündet Pieter Gabriels, der Geschäftsführer von SAIC Mobility Europa.

Auf der Automesse in Schanghai wird der Elektrosportwagen MG E-motion als Konzeptauto gezeigt - ein flacher Supersportler, der in vier Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen können soll. Die Reichweite gibt SAIC mit bis zu 500 km an.

Auch einen vollelektrischen Lieferwagen Maxus EV80 mit einer Ladekapazität von zehn Kubikmetern wollen die Chinesen unter dem bislang verdorrten Markennamen LDV (vormals: Leyland-DAF-Vans, 1993 bis 2005) anbieten. Der Eintonner soll im Alltagseinsatz 200 km weit rollen können. (dpp-AutoReporter/wpr)