BMW HP4 Race: 750 Rennbikes mit Karbon-Rahmen

Faszinierende technische Lösungen für maximale Performance auf der Rennstrecke sind von jeher die Kennzeichen handverlesener und bis ins Detail perfekt aufgebauter Werksrennmotorräder. Mit der neuen HP4 Race präsentiert BMW Motorrad ein reinrassiges Rennmotorrad in einer Auflage von 750 Exemplaren. Die Manufakturfertigung durch ein kleines, hochspezialisiertes Team stellt dabei höchste Qualität sicher.





Die neue HP4 Race rangiert im Hinblick auf Antrieb, Elektronik und Federelemente auf dem Niveau aktueller Superbike-Werksrennmaschinen und geht fahrwerksseitig mit ihrem Karbon-Rahmen sogar darüber hinaus. Mit einem Gewicht von fahrfertig vollgetankt 171 Kilogramm unterbietet die neue HP4 RACE sogar die aktuellen Werksrennmaschinen der Superbike-Weltmeisterschaft und liegt nur knapp über den Werksrennern der MotoGP.





Als weltweit erster Motorradhersteller verhilft BMW Motorrad mit der HP4 Race einem vollständig aus Karbon gefertigten, lediglich 7,8 Kilogramm leichten Hauptrahmen zu einer industriellen Kleinserienfertigung und macht diese zukunftsträchtige Technologie damit für jedermann käuflich. Auch Vorder- und Hinterrad sind aus dem Hightech-Werkstoff gefertigt, der gegenüber Leichtmetall-Schmiederädern bei gezielter Steifigkeitsauslegung eine Gewichtsreduzierung um circa 30 Prozent ermöglicht.





Den Anspruch an Rennsporttechnologie auf höchstem Niveau löst die neue HP4 Race auch bei Federelementen und Bremsen ein. Sowohl die Upside-down-Gabel vom Typ FGR 300 als auch das Federbein vom Typ TTX 36 GP stammen vom schwedischen Herstellers Öhlins und werden baugleich auch in der Superbike-WM sowie in der MotoGP eingesetzt. Bei der aus Fräs- und Blechteilen gefertigten Leichtmetall-Unterzugschwinge handelt es sich ebenfalls um ein Exemplar, wie es in der Superbike-WM verwendet wird.





Mit den beiden Brembo-Monobloc-Bremszangen von Typ GP4 PR stehen auch bei der Bremsanlage der neuen HP4 RACE Komponenten zur Verfügung, wie sie ansonsten nur in Weltmeisterschaften gefahren werden. Beschichtete Titankolben und einteilige Aluminium-Sättel mit chemisch vernickelter Oberfläche markieren hier die derzeit beste Werkstoffkombination. In Verbindung mit 6,75 mm dicken 320-Millimeter-T-Type-Racing-Stahlbremsscheiben ermöglicht die Anlage überragende Brems-Performance.





In der HP4 Race kommt ein reinrassiges Renntriebwerk ähnlich der Spezifikationen 6.2 und 7.2 wie in der Langstrecken- und Superbike-WM zum Einsatz. Die Spitzenleistung beträgt 158 kW/215 PS bei 13.900/min. Das maximale Drehmoment von 120 Nm wird bei 10.000 Umdrehungen erreicht. Mit dem Ziel bestmöglicher Performance kommt ein Sechsgang-„Close-Ratio"-Renngetriebe mit optimierten Übersetzungsstufen und verschiedenen Sekundärübersetzungen (diverse Ritzel und Kettenräder im Lieferumfang) zum Einsatz.





Die neue BMW HP4 RACE ist mit einem umfangreichen Paket an elektronischen Regel- und Assistenzsystemen sowie einer für die Belange des Rennbetriebs entwickelten, gewichtsoptimierten Bordelektrik ausgestattet. Eine Fülle von Informationen liefert das 2D Dashboard mit auslesbarem Datenspeicher (2D Logger).





Zahlreiche Abstimmungsmöglichkeiten auf verschiedene Strecken-Layouts und Fahrbahnverhältnisse bieten die akustisch wahrnehmbare, per Zündcut gesteuerte Dynamische Traktionskontrolle DTC, die Engine Brake EBR sowie die Wheelie Control. Sie sind dem Fahrerwunsch entsprechend gangselektiv programmierbar und ermöglichen es, das enorme fahrdynamische Potenzial der neuen HP4 RACE optimal auszuschöpfen. Weitere Elektronik-Features sind der Pit-Lane-Limiter für die Einhaltung des Speed-Limits in der Boxengasse sowie die Launch Control für perfekte Rennstarts.





Die Karbon-Verkleidung, das Airbox-Cover und der Sitzbankhöcker der neuen HP4 RACE sind in den BMW HP Motorsport Farben lackiert. Ein handgebürsteter und mit einem Klarlacküberzug versiegelter Aluminiumtank unterstreicht die Rennsportoptik. (dpp-AutoReporter/wpr)