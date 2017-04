Extrapakete für Kia-Vans Venga und Carens

Für das B-Segment-MPV Kia Venga und dessen großer Bruder, den bis zu siebensitzigen Kompakt-Van Kia Carens gibt es in der ‚Dream-Team Edition‘ jetzt auch ‚Premium+‘-Pakete mit 7-Zoll-Kartennavigationssystem und weiteren Komfort- und Designelemente.





Die Serienausstattung des Venga Dream-Team Edition umfasst unter anderem bereits Smart-Key, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, beheizbares Lederlenkrad, Parksensoren hinten, beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel, Nebelscheinwerfer und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Hinzu kommen im Premium+-Paket das Navigationssystem sowie Rückfahrkamera, Dämmerungssensor, Sitzbezüge in Stoff-Kunstleder-Kombination, Applikationen in Klavierlackoptik an der Zentralkonsole, LED-Tagfahrlicht, Rückleuchten in LED-Design und die Spritspar-Ausstattung EcoDynamics (inkl. Start-Stopp-System). Das Paket kostet einen Aufpreis von 990 Euro; mit dem 66 kW/90 PS starken 1,4-Liter-Benziner Einstiegsmotor kostet dieser Venga dann 18.980 Euro.





Der Carens ‚Dream-Team Edition‘ verfügt serienmäßig über Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung, Dämmerungssensor, Regensensor, Parksensoren vorn und hinten, variable Servolenkung (Flex Steer), Sitzbezüge in CleanTex, Tabletts an den Sitzrückenlehnen, LED-Tagfahrlicht und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.





Bei dem Kompakt-Van beinhaltet das ‚Premium+‘-Paket ein Navigationssystem mit dem Multimediadienst Kia Connected Services und den Smartphone-Schnittstellen Apple CarPlay und Android Auto, Rückfahrkamera, EcoDynamics, LED-Rückleuchten, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten und Einstiegsbeleuchtung, schwarze Applikationen in Karbonfolie an Armaturenbrett und Innentürgriffen, Türverkleidungen in Kunstleder, Unterfahrschutz-Design vorn und hinten in Kontrastfarbe Silber, Chromeinfassung der Seitenfenster, Chromleiste an der Heckklappe, Außentürgriffe in Chrom, Kühlergrill mit Klavierlack und Nebelscheinwerfer-Einfassungen in Hochglanzschwarz. Das Paket kostet 1390 Euro. Mit der Einstiegsmotorisierung 1.6 GDI (99 kW/135 PS) kostet der komplette Kia Carens 25.280 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)