Deutsche Post: Sonderbriefmarke für VW Golf

Die Deutsche Post gibt ab sofort eine Sondermarke mit dem erfolgreichsten europäischen Auto aller Zeiten aus: dem Golf. Das Motiv der 90-Cent-Marke zeigt den VW Golf 1 ab 1974. Der so ganz andere Käfer-Nachfolger wurde bereits in der ersten Generation 6,99 Millionen Mal verkauft; 2016 knackte der Golf 6 die Schallgrenze von 33 Millionen Exemplaren. Seit Frühjahr 2017 ist die neueste Version des Golf am Start.





Die Deutsche Post dazu: „Der 1974 erschienene VW Golf 1 ist als absoluter Verkaufsschlager so sehr im Bewusstsein der Menschen verankert, dass ihm sogar eine identitätsstiftende Funktion zugesprochen wurde. Die ‚Generation Golf' fasst eine Altersgruppe zusammen, die zwischen 1965 und 1975 geboren und mit dem Golf groß geworden ist."





Für alle Philatelisten und Golf-Fans gab es in Wolfsburg einen Sonderstempel mit dem Golf 1 sowie einen speziell gestalteten E:B Brief. Der limitierte Brief trägt ein Golf Sondermotiv, die Golf Sondermarke und den Golf Sonderstempel. (dpp-AutoReporter/wpr)