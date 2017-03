Autokauf: Männer verschulden sich höher als Frauen

Kaufen Kunden des Internetportals Check24-ein Auto, nehmen sie Kredite in Höhe von durchschnittlich 13.286 Euro auf und zahlen dafür im Schnitt 3,16 Prozent Zinsen. Der durchschnittliche Zinssatz hat sich damit seit 2011 fast halbiert (5,78 Prozent).

Verbraucher aus Bayern, Baden-Württemberg und Hessen leihen sich zur Finanzierung ihres PKW im Schnittrund acht Prozent höhere Summen als Kunden Deutschlands. Bundesweit liegt Bayern mitdurchschnittlich 14.127 Euro an der Spitze. Verbraucher nehmen hier zwölf Prozent bzw. 1514 Euro höhere Kredite auf als in Thüringen (12.613 Euro). Ein möglicher Grund: Das von Check24-Kunden angegebene durchschnittliche Nettoeinkommen ist in den südlichen Bundesländern am größten.

Für den neuen PKW verschulden sich Männer (13.564 Euro) im Schnitt 2916 Euro bzw. 27 Prozent höher als Frauen (10.648 Euro). Möglicher Grund dafür: Männer, die über Check24.de einen Autokredit abschließen, geben mit durchschnittlich 2790 Euro ein um 30 Prozent höheres Nettogehalt an als Frauen. (dpp-AutoReporter/wpr)