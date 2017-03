TCR-Serien: 90 Audi RS 3 LMS auf den Rennstrecken

Der neue Audi RS 3 LMS steht vor seiner ersten Rennsport-Saison. Weltweit kann der Rennwagen an 14 Serien teilnehmen, darunter an der TCR International Series und an der stark besetzten ‚ADAC TCR Germany‘. Der Titelverteidiger der TCR International Series, Stefano Comini, fährt ab der Saison 2017 Audi. Auch in der ADAC TCR Germany verdient sich der Audi RS 3 LMS erste Vertrauensvorschuss: Das Vorjahres-Meisterteam Target Competition hat vier Fahrzeuge bestellt.

„Wir sind stolz, dass auch das erfolgverwöhnte Team nun mit Audi seine Titel verteidigen will", sagt Chris Reinke, Leiter Audi Kundensport: „Weltweit haben wir 90 Audi RS 3 LMS verkauft."

Die Saison beginnt am 1. April im georgischen Rustavi. In den folgenden Wochen starten weitere nationale TCR-Rennserien, etwa in Belgien, Italien, Russland, Portugal, Spanien und Skandinavien. Die ADAC TCR Germany startet am 28. April in Oschersleben und umfasst sieben Sprintrennen.

Der bis zu 350 PS starke Audi RS 3 LMS nimmt aber auch vom 25. bis 28. Mai 2017 das größte Autorennen Deutschland unter die Räder: den Langstrecken-Klassiker 24 Stunden Nürburgring. (dpp-AutoReporter/wpr)