Roger Nielsen wird CEO von Daimler Trucks North America

Der Vorstand der Daimler AG hat Roger Nielsen (56) zum neuen Präsident und Chief Executive Officer von Daimler Trucks North America (DTNA) und der verbundenen Unternehmen Freightliner Trucks, Western Star Trucks, Thomas Built Buses, Freightliner Custom Chassis und Detroit Diesel Corporation berufen. Zum 1. April 2017 tritt Nielsen die Nachfolge von Martin Daum an, der zum 1. März 2017 als Vorstandsmitglied für die Geschäftsfelder Daimler Trucks und Daimler Buses berufen wurde.



„Roger Nielsen bringt mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Produktion und Vertrieb in Kombination mit seinem starken Fokus auf Technologie, Qualität und Kundenorientierung die idealen Voraussetzungen mit. Kaum jemand kennt das Nutzfahrzeuggeschäft in Nordamerika besser als er", sagt Martin Daum.



Seit 2001 verantwortete Nielsen als leitender Geschäftsführer das gesamte Produktionsnetzwerk von DTNA und alle operativen Bereiche im Qualitäts- und Lieferantenmanagement, der Logistik sowie der Anwendungstechnik. Darüber hinaus betreute er die kontinuierlichen Optimierungsprogramme von Thomas Built Buses, Freightliner Custom Chassis Corporation und DTNA. Nach seinem Studium zum Wirtschaftsingenieur trat Roger Nielsen 1986 bei DTNA ein (damals Freightliner Corporation). Seitdem bekleidete er verschiedene Positionen sowohl bei DTNA in den USA als auch bei Daimler Nutzfahrzeuge in Deutschland. DTNA ist mit momentan 40,8 Prozent Marktführer bei mittleren und schweren Lkw der Klassen 6-8 in Nordamerika. (dpp-AutoReporter/wpr)