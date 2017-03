Befristete Kaufprämie für Kia Sportage

In einer bis zum 30. Juni 2017 befristeten Aktion bietet Kia sein SUV Sportage mit einer ‚Bestseller-Prämie‘ an. Je nach Ausführung können die Kunden laut Kia dadurch bis zu 4400 Euro sparen.



Beim Sondermodell Dream-Team Edition mit dem Einstiegsbenziner 1.6 GDI (97 kW/132 PS) reduziert eine ‚Bestseller-Prämie‘ von 2600 Euro den Kaufpreis auf 23.790 Euro. Zur umfassenden Serienausstattung gehören unter anderem 7-Zoll-Navigation mit Kia Connected Services, Apple CarPlay und Android Auto, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn und hinten (äußere Sitze), beheizbares Lenkrad, beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel, Rückfahrkamera, Parksensoren hinten, Regensensor, Dämmerungssensor, Supervision-Instrumente, Fernlichtassistent, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Querverkehrwarner und Verkehrszeichenerkennung.



Bei der voll ausgestatteten Sportausführung GT Line in der 136 kW/185 PS-Topmotorisierung 2.0 CRDi 185 mit Allradantrieb und Automatikgetriebe erreicht die Bestseller-Prämie den Höchstwert von 4400 Euro und reduziert den Kaufpreis auf 35.090 Euro.



Dieses Modell beinhaltet neben den Elementen der Dream-Team Edition Lederausstattung (Sitzkontaktflächen in Leder), 8-Zoll-Kartennavigation, JBL-Soundsystem, Smart-Key, elektronische Parkbremse, Xenonscheinwerfer, dynamisches Kurvenlicht, LED-Nebelscheinwerfer und Parksensoren vorn sowie die exklusiven Elemente dieser Sportversion von Sportlenkrad mit Schaltwippen über 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im GT Line-Design bis zu Unterfahrschutzschilden - und eine Auspuffanlage mit Doppelendrohr. Wichtiger: wie bei jedem Kia-Neuwagen beinhaltet der Kaufpreis eine sieben Jahre währende Herstellergarantie, die 7-Jahre-Kia-Mobilitätsgarantie und das 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update umfasst. (dpp-AutoReporter/wpr)