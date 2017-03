Neuer Abarth 595 Pista - von der Rennstrecke auf die Straße

Abarth erweitert die Baureihe 595. Mit einer Leistung von 118 kW/160 PS schließt der neue Abarth 595 Pista die theoretische Lücke zwischen der Basisversion Abarth 595 mit 107 kW/145 PS und der Variante Abarth 595 Turismo mit 121 kW/165 PS. Mit erweiterter Serienausstattung spricht der als Limousine und Cabrio-Limousine erhältliche Abarth 595 Pista vor allem Fahrer an, die kompromisslose Sportlichkeit in kompakter Form suchen. Der Einstiegspreis beträgt 20.990 Euro.



Pista bedeutet im Italienischen auch Rennstrecke. Entsprechend bringt der neue Abarth 595 Pista eine Reihe von Ausstattungsdetails mit, die seinen Rennsport-Charakter betonen. Der Turbo-Benzinmotor ‚1.4 T-Jet‘ beschleunigt den Kurzen in 7,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 216 km/h; das maximale Drehmoment von 230 Newtonmeter liegt im Abarth 595 Pista bei 3000/min an. Als Standard ist ein Fünfgang-Handschaltgetriebe an Bord; optional kann ein automatisiertes, sequenziell geschaltetes Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad geordert werden.



Zu den vom Rennsport abgeleiteten Technik-Highlights des neuen Abarth 595 Pista zählen außerdem eine ‚High-Performance-Abgasanlage‘ mit zwei krachenden Programmen, die mattschwarz lackierten 17-Zoll-Leichtmetallräder im 14-Speichen-Design sowie das Sportfahrwerk mit kürzeren Federn von Eibach und aktiven FSD-Stoßdämpfern von Koni an der Hinterachse.



Beim Abarth 595 Pista sind Front- und Heckspoilerlippen, Spiegelkappen und Bremssättel kontrastierend zur Außenfarbe lackiert; hinzu kommen Exterieur-Akzente in Aluminium-Optik und Nebelscheinwerfer. Die Armaturentafel ist grundsätzlich in Mattgrau gehalten.



Serienmäßig bietet der neue Abarth 595 Pista ein Infotainmentsystem mit HD-Touchscreen (17,8 cm); Es empfängt digitale Radiosender (DAB) und erlaubt die Einbindung externer Musikspeicher mittels Bluetooth Audio Streaming oder USB- beziehungsweise AUX-In-Anschluss. Durch das Serviceangebot von Uconnect bleibt der Abarth 595 Pista auch unterwegs stets mit dem Internet verbunden. Dadurch lassen sich auf langen Geraden beispielsweise Verbindungen zu den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter nutzen. Exklusiv im 595 Pista ist das Angebot von Uconnect live um die ‚Abarth Telemetrie‘ erweitert. Diese Funktion ist für schnelle Runden auf Rennstrecken konzipiert. Beispielsweise wird die Piste aus der Vogelperspektive dargestellt, der Fahrer kann außerdem Rundenzeiten stoppen oder eine beliebige Route aufzeichnen.



Neu in der gesamten Baureihe Abarth 595 ist auch die ‚Smartphone-Mirroring‘-Funktion, die für die Übertragung des Smartphone-Bildschirms auf den Monitor steht. Dadurch lassen sich die Funktionen des Smartphones über den bordeigenen Bildschirm steuern, der genau wie ein Smartphone auf einfaches Wischen und Antippen reagiert. Hierfür stehen die Applikationen Apple CarPlay und Android Auto zur Verfügung. (dpp-AutoReporter/wpr)