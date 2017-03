Sondermodelle bei Hyundai

Hyundai Motor Deutschland bietet für die Baureihen i10, i20, i20 Active und ix20 ab sofort die Sondermodelle Yes und Yes Plus an. Zu den serienmäßigen Ausstattungshighlights gehören Leichtmetallräder, Klimaanlage, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Sitz- und Lenkradheizung sowie je nach Baureihe abgedunkelte Seitenscheiben und ein exklusives Interieur mit schwarzem Dachhimmel. Dieser Ausstattungsumfang lässt sich mit der Yes Plus-Edition noch weiter steigern: Je nach Modell sind ein Navi-Radio, größere Räder, Rückfahrwarnsystem oder Klimaautomatik an Bord.



Beim Kleinstwagen Hyundai i10 Yes und i10 Yes Plus gibt es Klimaanlage, beheizbares Lederlenkrad, vier elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlichter und DAB-Radio mit zusätzlichen hinteren Lautsprechern. Der i10 Yes Plus steigert den Ausstattungsumfang durch das Navigationssystem inklusive Apple CarPlay, Android Auto, 15-Zoll-Leichtmetallräder und Rückfahrwarnsystem. Sowohl beim i10 Yes als auch beim i10 Yes Plus kann der Kunde zwischen zwei Benzin-Triebwerken wählen. Der 1,0-Liter-Dreizylinder leistet 49 kW/67 PS, der 1,2-Liter-Vierzylinder 64 kW/87 PS. Der gut ausgestattetes i10 Yes ist für 10.990 Euro lieferbar, der i10 YesPlus ab 12.190 Euro.



Der Kleinwagen Hyundai i20 bietet als Editionsmodell dunkle Leichtmetallräder, Klimaanlage, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Sitzheizung vorn, beheiztes Lederlenkrad und einen schwarzem Dachhimmel auf. Der i20 YES! Plus bietet mit dem Spurhaltewarnsystem, Regen- und Lichtsensor, Projektionsscheinwerfern, LED-Rückleuchten, 16-Zoll-Leichtmetallrädern und Navigationssystem mit Rückfahrkamera, DAB+ und LIVE Services weitere komfort- und technikorientierte Extras. Optional ist für den Hyundai i20 Yes Plus auch ein Panorama-Glasschiebedach verfügbar. Beim i20 Yes stehen zwei Benzin-Triebwerke bereit: i20 1.2 mit 62 kW/84 PS und i20 1.0 T-GDI mit 74 kW/100 PS. Für die i20 Yes Plus-Variante wird zusätzlich auch der leistungsstärkere 1,0-Liter-Turbomotor mit 88 kW (120 PS) angeboten. Die Aktionspreise starten beim i20 Yes-Sondermodelle bei 12.490 Euro, beim i20 YesPlus ab 14.590 Euro.



Zur Ausstattung des Crossovers i20 Active im SUV-Look zählen Leichtmetallräder in 17 Zoll, Einparkhilfe hinten, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, beheizbares Lederlenkrad, Licht- und Regensensor und Radio-Navigationssystem. Dieses verfügt auch über DAB+ und eine Rückfahrkamera, deren Bild auf den sieben Zoll großen, im Armaturenbrett integrierten Monitor übertragen wird. Der i20 Active Yes Plus ist mit dem blue 1.0 T-GDI (74 kW/100 PS), dem blue 1.0 T-GDI (88 kW/120 PS) sowie der sparsamen Dieselvariante 1.4 CRDi mit 66 kW/90 PS kombinierbar. Die Preise beginnen derzeit bei 17.490 Euro, der Aktionspreisvorteil beträgt damit 3260 Euro.



Der 4,12 Meter lange, familienbetonte City-Van iX20 kommt als Yes-Sondermodell mit 16-Zoll-Leichtmetallrädern, Radio mit Lenkradfernbedienung, Lichtsensor, Nebelscheinwerfern, abgedunkelten Seitenscheiben, Scheibenwischerenteiser und Rückfahrwarnsystem. Der ix20 Yes Plus offeriert darüber hinaus LED-Rückleuchten, eine Klimaautomatik, eine Geschwindigkeitsregelanlage und ein Radio-Navigationssystem mit Rückfahrkamera. Die Verkleidung der Mittelkonsole ist in edler Klavierlackoptik gehalten. Das Motorenangebot umfasst die beiden Benziner blue 1.4 mit 66 kW/90 PS und blue 1.6 mit 92 kW/125 PS sowie den Diesel blue 1.6 CRDi mit 85 kW/116 PS. Für den ix20 Yes Plus lässt sich auch ein Panorama-Glas-Schiebedach bestellen. Die ix20 Yes-Sondermodelle sind zu Aktionspreisen ab 16.690 Euro erhältlich, als YesPlus Variante ab 18.390 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)