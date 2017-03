Porsche Cayenne S als Sonderserie

Zuwachs für die Platinum Edition von Porsche: Der Cayenne S und Cayenne S Diesel gewinnen in der Sonderserie Platinum Edition durch eine besonders hochwertige Ausstattung weiter an Attraktivität. Zur erweiterten Serienausstattung zählen die 21-Zoll-Sport-Edition-Räder in Platinum Seidenglanz, Achtwege-Sportsitze aus Leder inklusive Alcantara-Sitzmittelbahnen aus dem Cayenne GTS sowie mehr Komfortelemente.



Die neuen Modelle der Platinum Edition signalisieren ihre besondere Wertigkeit durch ein dezent veredeltes Exterieur. Sportlich-elegante Akzente setzen das Exterieur-Paket in Schwarz, dunkel getönte Privacy-Verglasung im Fond sowie die Radhausverbreiterungen in Wagenfarbe.



Die Platinum Edition steht für sportliche Funktionalität. Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer mit Porsche Dynamic Light System (PDLS), Servolenkung Plus sowie der Park-Assistent vorne und hinten steigern das mühelose Fahren im Stadt- und Langstreckenverkehr. Die automatisch abblendenden Außen- und Innenspiegel vermeiden die Blendung durch rückwärtigen Verkehr.



Alle äußeren Kopfstützen tragen das Porsche-Wappen, die Vordersitze sind beheizbar. Auch im Bereich Infotainment sind die Platinum-Modelle mit Porsche Communication Management (PCM) einschließlich Online-Navigation, Connect Plus-Modul und Bose-Surround Sound-System serienmäßig hervorragend ausgestattet. Ein weiteres Editions-typisches Attribut ist die sportliche Analoguhr auf der Armaturentafel.



Die Leistungs- und Verbrauchswerte der neuen Sondermodelle bleiben unverändert. Der 309 kW/420 PS starke 3,6-Liter-Sechszylinder-Biturbomotor des Cayenne S verbraucht je nach Bereifung 9,8 bis 9,5 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer. Der V8 mit Doppelturboaufladung des Cayenne S Diesel bringt es auf 283 kW/385 PS und verbraucht 8,2 bis 8,0 Liter Diesel pro 100 Kilometer, ebenfalls abhängig von der Bereifung. Der Cayenne S Platinum Edition kostet in Deutschland 87.442 Euro, der Cayenne S Diesel Platinum Edition 90.417 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)