Unter 10.000 Euro: Sondermodell Hyundai i20 Go

Der Hyundai i20 Go wird in Weiß (Metalliclacke optional) weiterhin zu einem Aktionspreis von 9990 Euro angeboten. Durch die serienmäßige Zusatzausstattung wie Klimaanlage und Audiosystem bietet er im Vergleich zu einem ähnlich ausgestatteten Serienmodell einen Preisvorteil von 3960 Euro.



Weitere Ausstattungsgoodies sind elektrisch bedien- und beheizbare Außenspiegel, Bordcomputer, Leselampen, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Berganfahrhilfe und Alarmanlage.



Angetrieben wird der Hyundai i20 Go von einem 1,2-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor. Er leistet 55 kW/75 PS und beschleunigt den i20 in 13,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 170 km/h. Durchschnittlich 5,1 Liter Super soll der Hyundai i20 pro 100 km aus dem 50-Liter-Tank ziehen.



Der i20 Go bietet eine für den Kunden kostenlose Hyundai 5-Jahres-Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung; das Garantiepaket ab Werk beinhaltet zusätzlich die Lackgarantie, jährliche Sicherheits-Checks und eine Mobilitätsgarantie, die sich bei der Durchführung der vorgeschriebenen Wartung bei einem Hyundai-Vertragspartner sogar zu einer zeitlich unbegrenzten Langzeit-Mobilitätsgarantie verlängert. (dpp-AutoReporter/wpr)