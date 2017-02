Holger Müller wird neuer Vertriebsdirektor bei Hyundai

Holger Müller (46) wird ab 1. April 2017 neuer Direktor Vertrieb von Hyundai Motor Deutschland. In seinen Verantwortungsbereich fallen die Vertriebsplanung und -steuerung, das Gewerbekundengeschäft sowie die Entwicklung des Händlernetzes von Hyundai auf dem deutschen Markt. Ihm untersteht auch der Vertriebsaußendienst.



Der studierte Wirtschaftsingenieur verfügt über 20 Jahre Automobilerfahrung in verschiedenen Positionen im Vertrieb. Nach Stationen bei der Audi AG und der damaligen Daimler Chrysler AG verantwortete er bei der Fiat-Gruppe den Vertrieb der Marke Alfa Romeo in Deutschland. Vor seinem Wechsel zu Hyundai Motor Deutschland war Müller seit 2013 bei der Seat Deutschland GmbH als Leiter Händlerorganisation und Händlernetzentwicklung tätig.



Holger Müller berichtet in seiner Funktion Direktor Vertrieb direkt an Markus Schrick, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland GmbH. (dpp-AutoReporter/wpr)