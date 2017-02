Durch Monaco mit 272 PS: Hollywood-Sternchen im Nissan Bladeglider

Die Schauspielerin Margot Robbie (26) ist neue Nissan-Markenbotschafterin für Elektrofahrzeuge. Bei ihrem ersten Auftritt als neues Nissan-Gesicht fuhr die Australierin die futuristische E-Sportwagen-Studie Nissan BladeGlider über die berühmte Grand-Prix-Strecke in Monaco.



Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h und einer Beschleunigung von null auf hundert in weniger als fünf Sekunden zeigt der aerodynamische Prototyp auch außerorts, wie vollelektrische Sportwagen in Zukunft aussehen könnten. Der BladeGlider soll für Fahrfreude stehen und ist deshalb Inbegriff der ganzheitlicher Konzernvision ‚Intelligent Mobility‘, die für die zukünftige Fahrweise, den Antrieb und die Integration von Fahrzeugen in die Gesellschaft steht. (dpp-AutoReporter/wpr)