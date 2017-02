Genf 2017: Weltpremiere für Honda Civic Type R

Die Serienversion des Honda Civic Type R feiert auf dem Genfer Automobilsalon (09.-19. März 2017) Weltpremiere. Sie verfügt über den neusten 2.0-Liter-VTEC-Turbo-Benzinmotor von Honda. Produziert wird das Fahrzeug ab Sommer im Honda-Werk Swindon/GB, dem globalen Fertigungsstandort der 10. Generation des Civic Fünftürers. Von der europafeindlichen Insel aus wird der Civic Type R im Kleinmacho-Stil rund um den Globus, einschließlich Japan und die USA, exportiert.



Erstmals in Europa zu sehen ist der Honda NeuV (New Electric Urban Vehicle), ein autonom fahrendes Konzeptfahrzeug, das über eine ‚Emotion Engine‘, einen mit künstlicher Intelligenz versehenen Bordcomputer, verfügt, der in der Lage ist, ‚eigene‘ Emotionen zu entwickeln und so zu einer besseren Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug beiträgt. Die Gefühlsmaschine lernt vom Fahrer, indem sie die Emotionen hinter dessen Entscheidungen analysiert und darauf basierend neue Vorschläge und Empfehlungen ausgibt.



Das ausschließlich elektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug bietet die Möglichkeit, als autonomes Fahrzeug gemeinschaftlich genutzt zu werden. So könnte es Fahrgäste an lokalen Standpunkten abholen und absetzen. Bei Bedarf kann der Honda NeuV zudem Energie in das Stromnetz zurückspeisen, wenn er nicht genutzt wird. (dpp-AutoReporter/wpr)