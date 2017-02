Fiat Leasing - null Anzahlung, frühe Rückgabe

Mit einem Leasingangebot für Privatkunden starten Fiat und die FCA Bank Deutschland GmbH ins Frühjahr. Fast alle Modellvarianten der Baureihen Fiat 500, Fiat 500X und Fiat Tipo sind ab sofort ohne Anzahlung und zu niedrigen Monatsraten bei teilnehmenden Fiat Partnern zu haben. Der Clou von Smile&Drive Leasing: Bei einer regulären Laufzeit von 48 Monaten kann das Fahrzeug auf Wunsch auch bereits nach einem Jahr zurückgegeben werden.



Im Rahmen von Smile&Drive Leasing beträgt beispielsweise die Monatsrate für den Fiat 500 mit 1.2-Liter-Benziner mit 51 kW/69 PS in der Ausstattungsvariante Lounge ab 139 Euro. Der top ausgestattete Fiat 500 Lounge enthält bereits das Uconnect Touchscreenradio mit Bluetooth, USB und AUX-IN, eine Klimaanlage, 15 Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Geschwindigkeitsregelanlage und ein Lederlenkrad mit Multifunktionstasten. Das Cabriolet Fiat 500C in identischer Motorisierung und Ausstattung kostet monatlich ab 179 Euro.



Der SUV Fiat 500X Lounge, ausgerüstet mit einem 1.6-Liter-Benziner mit 81 kW/110 PS, ist im Smile&Drive Leasing für eine Monatsrate ab 199 Euro zu haben. Er verfügt serienmäßig über 17 Zoll- Leichtmetallfelgen, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Parksensoren hinten, eine Klimaautomatik, sowie ein Uconnect Touchscreenradio mit Navigationssystem.



Beim Fiat Tipo in der Variante Easy mit 1.4-Liter-Benziner mit 70 kW/95 PS - ob als viertürige Limousine, Fünftürer oder Kombi - kostet das Leasing im Monat ab 189 Euro. Hier gehören unter anderem Klimaanlage, Uconnect Touchscreenradio mit 5 Zoll-Bildschirm, Bluetooth und Audiostreaming sowie Lederlenkrad mit Multifunktionstasten zur Serienausstattung.



In den Leasingraten enthalten sind die vierjährige Fiat Garantie, Restbetragsversicherung und Leasingratenversicherung. Zusätzlichen Schutz vor unerwarteten Kosten bietet ein optionales Wartungspaket, das im Rahmen von Smile&Drive Leasing für monatlich 30 Euro erhältlich ist. (dpp-AutoReporter/wpr)