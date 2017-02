Motorsport: Toyota erweitert Langstrecken-Engagement

Toyota will es nach dem Rückzug von Dauersieger Audi wissen und bläst auf der Langstrecke zum Angriff - vor allem gegen Porsche. Die Japaner starten mit einem Trio bei den prestigeträchtigen 24 Stunden von Le Mans/F. Zur Vorbereitung auf den Klassiker schickt Toyota Gazoo Racing drei Fahrzeuge vorab in ausgewählte Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC).



Der dritte der zur neuen Saison nochmals verbesserten Toyota TS050 Hybrid debütiert beim Sechs-Stunden-Rennen am 6. Mai 2017 in Spa-Francorchamps/B. Den WEC-Auftakt am 16. April 2017 im Silverstone/GB bestreitet das Kölner Motorsport-Team noch mit zwei Boliden.



Das erste Fahrzeug trägt die Startnummer 7 - ein Tribut an den legendären Sportwagen Toyota 7. Den Toyota TS050 Hybrid #7 teilen sich die WEC-Sieger Mike Conway und Kamui Kobayashi sowie José María López. Der 33-jährige ‚Neuling‘ war unter anderem in der GP2 aktiv, bevor er in die Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) wechselte und drei Titel holte.



Am Steuer des zweiten Toyota TS050 Hybrid mit der Startnummer 8 sitzen die beiden 2014er Fahrer-Weltmeister Sébastien Buemi und Anthony Davidson - mit dieser Zahl hatten sie schon 2014 den WM-Titel gewonnen. Unterstützt werden sie von Kazuki Nakajima, der als einziger japanischer Fahrer eine Pole-Position in Le Mans einfahren konnte. Das Trio bestreitet die komplette Saison zusammen.



Das dritte Fahrzeug mit der Startnummer 9 führt Stéphane Sarrazin an, der das Toyota WEC-Team bereits seit seinem Start 2012 begleitet. Die komplette Team- und Fahrzeugpräsentation erfolgt Ende März in Monza/I. (dpp-AutoReporter/wpr)