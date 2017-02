Sondermodell Kia Sportage Dream-Team Edition

Der Kia-Bestseller Sportage, dessen 2016 eingeführte vierte Generation in Deutschland auf Anhieb einen neuen Absatzrekord erzielte, ist ab sofort in der Sonderausführung Dream-Team Edition erhältlich. Das umfassend ausgestattete, limitierte Sondermodell bietet serienmäßig unter anderem Zwei-Zonen-Klimaautomatik, moderne Fahrerassistenzsysteme und 7-Zoll-Kartennavigation mit dem Multimediadienst Kia Connected Services und den Smartphone-Schnittstellen Apple CarPlay und Android Auto. Bei den Motoren haben die Käufer die Wahl zwischen einem Benzindirekteinspritzer und zwei Turbodieseln (85 kW/115 PS bis 100 kW/136 PS), die je nach Motorisierung mit Frontantrieb (1.6 GDI, 1.7 CRDi 115) oder Allradantrieb (2.0 CRDi 136) gekoppelt sind. Mit der Einstiegsmotorisierung 1.6 GDI kostet der Kia Sportage Dream-Team Edition 26.390 Euro.



In der Ausstattung baut das neue Sondermodell auf der gehobenen Ausführung Vision auf. Sie beinhaltet neben der 7-Zoll-Navigation unter anderem Sitzheizung vorn und hinten (nur äußere Sitze), Rückfahrkamera, Fernlichtassistent, Dämmerungssensor, Parksensoren hinten, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel, Dachreling und so praktische Elemente wie eine USB-Ladebuchse im Fond. Hinzu kommen im Sondermodell Dream-Team Edition Klimaautomatik, beheizbares Lenkrad, Supervision-Instrumente mit LCD-Display, selbstabblendender Innenrückspiegel, Regensensor, Privacy-Verglasung (dunkel getönte Scheiben ab B-Säule) und LED-Rückleuchten.



Die Sicherheitsausstattung, die in der Ausführung Vision bereits Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff und Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzungen umfasst, ergänzt die Sonderedition um zwei weitere moderne Assistenzsysteme: einen Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner und einen Querverkehrswarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken.



Als Sonderausstattung wird für die Dream-Team Edition das Paket ‚Premium+‘ angeboten (Aufpreis 2200 Euro). Es umfasst unter anderem eine schwarze Lederausstattung (Sitzkontaktflächen in Leder, Nähte in Kontrastfarbe), elektrisch einstellbare Vordersitze (Fahrersitz 10-fach, Beifahrersitz 8-fach), 8-Zoll-Kartennavigation, JBL-Soundsystem mit acht Lautsprechern, externer Endstufe und ClariFi-Technologie, digitalen Radioempfang (DAB/DAB+), Smart-Key und Startknopf, Parksensoren vorn und Applikationen in Hochglanzschwarz an der Zentralkonsole. (dpp-AutoReporter/wpr)