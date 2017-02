Änderungen in der Bosch-Geschäftsführung

Nach 28 Jahren im Unternehmen tritt Dr.-Ing. Werner Struth (60) als Geschäftsführer (seit 2012) der Robert Bosch GmbH am 31.03.2017 in den Ruhestand. Zuletzt verantwortete der Koblenzer den Unternehmensbereich Industrial Technology mit den Geschäftsbereichen Packaging Technology und Drive and Control Technology. Zudem war der promovierte Maschinenbauer zuständig für die Regionen Nord- und Südamerika, die Fertigungskoordination sowie für Arbeitssicherheit und Umweltschutz.



Seine Position wird nicht neu besetzt; die Aufgaben werden innerhalb der Geschäftsführung neu aufgeteilt: Dr. Stefan Hartung übernimmt die Verantwortung für den Unternehmensbereich Industrial Technology sowie die Fertigungskoordination. Dr. Markus Heyn ist künftig für die Regionen Nord- und Südamerika zuständig, während Christoph Kübel die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz verantwortet. (dpp-AutoReporter/wpr)