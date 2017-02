Honda Moto Riding Assist - Der Balancekünstler

Honda hat eine Aufsehen erregende Technologie namens ‚Moto Riding Assist‘ vorgestellt. Unter Einsatz modernster Robotertechnologie ist diese in der Lage, die Maschine im Stand wie in Langsamfahrt im Gleichgewicht zu halten und so vor Umkippen zu bewahren. Die equilibristische Steuerungstechnik bedient sich keiner herkömmlichen Gyro-Sensortechnik, die das Fahrgefühl beeinträchtigen kann, sondern hochgestochener Gleichgewichts-Steuerungstechnik, wie sie eigens von Honda für den Roboter Asimo sowie für die innovative Mobilitätslösung UNI-CUB, eine Art rollender Hocker mit Elektroantrieb, entwickelt wurde.



Der Prototyp mit ‚Honda Moto Riding Assist‘-Technologie beherrscht umkippfreies Fahren und ist zusätzlich in der Lage, selbstgesteuert einer vorausgehenden Person im Schritttempo zu folgen. Darüber hinaus ist die Motorrad-Studie mit einem Mechanismus ausgestattet, der es erlaubt, den Lenkkopfwinkel zu variieren, um den Radstand zu verlängern, zugunsten höherer Fahr- und Standstabilität bei langsamer Fortbewegung. (dpp-AutoReporter/wpr)