Honda-Sicherheitstrainings 2017

Auch 2017 bietet Honda Deutschland in Kooperation mit dem ADAC Hessen-Thüringen eine Auswahl an Fahrsicherheitstrainings auf den neuesten Motorrädern und Rollern unter Anleitung professioneller Instruktoren an. Vom Führerscheinneuling und Wiedereinsteiger über Rollerfahrer bis hin zum Offroad-Enthusiasten findet jeder Zweirad-Fan das für ihn passende Training.



Beim ‚Fun & Safety Adventure Training‘ können Motorradfahrer das Fahren im Gelände mit einer gestellten Honda CRF1000L Africa Twin trainieren und dabei pures Offroaden mit Spaß und Sicherheit verknüpfen. Egal ob Einsteiger, Fortgeschrittene oder Profis, Interessenten benötigen lediglich einen gültigen Motorradführerschein der Führerscheinklasse A. Das Training wird von ADAC-Trainern durchgeführt. In kleinen Gruppen von maximal zehn Personen werden auf dem ADAC Off-Road-Zentrum in Bauschheim (Hessen) verschiedene Übungen trainiert, damit die Teilnehmer schnell an Sicherheit und Vertrauen im Gelände gewinnen können. Motorräder und Verpflegung werden vor Ort gestellt. Eine entsprechende Schutzausrüstung (Helm, Stiefel, Jacke, Hose und Handschuhe) steht bei Bedarf je nach Verfügbarkeit kostenfrei zur Verfügung. Das Fun & Safety Adventure Training kostet 199 Euro pro Teilnehmer.



Auf 125 Euro belaufen sich die Kosten für das ‚Fun & Safety Motorrad Training‘ für Motorradfahrer, Einsteiger und Wiedereinsteiger. Kompetente Instruktoren und leicht zu steuernden Maschinen mit ABS stehen bereit. Dieses Sicherheitstraining richtet sich an Neulinge und Führerschein-Novizen, aber auch für Wiedereinsteiger, die nach längerer Fahrpraxis-Pause wieder in den Sattel steigen möchten. Ort ist das Testgelände der ‚Honda-Akademie‘ in Erlensee (Hessen) für Gruppen von maximal zehn Personen mit Motorradführerschein Klasse A benötigt. Zur Auswahl steht die komplette Mittelklasse-Modellpalette von Honda.



Stabilisieren, Lenken, Bremsen, Ausweichen - dazu Informationen rund um die Fahrzeugtechnik. Honda bietet für 125 Euro sein Fun & Safety Training auch für Rollerfahrer an. Dabei kommen natürlich nur die neusten Roller von Honda zum Einsatz - vom kleinen wendigen Vision 50 bis hin zum großvolumigen Integra mit 750 cm³. Beim Rollertraining werden in kleinen Gruppen in Erlensee verschiedene Übungen absolviert, die wieder fit für die Straße machen. Die Roller sowie eine komplette Schutzausrüstung werden für das Training von Honda zur Verfügung gestellt. (dpp-AutoReporter/wpr)