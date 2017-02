IMSA Daytona: Porsche siegt bei 24 Stundenrennen in den USA

Erfolgreiches Renndebüt für den neuen Porsche 911 RSR bei den 24 Stunden von Daytona: In den letzten Rennstunden sicherten die Porsche-Werksfahrer Patrick Pilet/F, Dirk Werner (Würzburg) und Frédéric Makowiecki/F für die Werksmannschaft Porsche GT Team den zweiten Platz in der Klasse GTLM.



Nach 634 Runden auf dem anspruchsvollen Daytona International Speedway fehlten 2,988 Sekunden zum Sieg. Den feierte beim Auftaktrennen der IMSA SportsCar Championship das Porsche-Kundenteam Alegra Motorsports: Mit dem Porsche 911 GT3 R und unterstützt von Porsche-Werksfahrer Michael Christensen/DK gewann es die Klasse GTD. Für Porsche war dies der 77. Klassensieg beim weltberühmten Langstreckenklassiker in Florida. Der zweite Lauf der IMSA Sportwagen-Meisterschaft SportsCar findet am 18. März als ‚Zwölfstundenrennen Sebring‘ im US-Bundesstaat Florida statt.



Porsche sicherte sich auch eine gute Ausgangsposition im North American Endurance Cup, für den neben Daytona noch die Langstreckenklassiker Sebring, Watkins Glen und Petit Le Mans gewertet werden. (dpp-AutoReporter/wpr)