Opel Insignia: Viel Komfort an Wintertagen

Dieser Winter mit Schnee, Frost und Eisregen neigt sich seinem Ende zu. Für den, der zukünftig in der kalten Jahreszeit angenehmer unterwegs sein will, gibt es bald das neue Opel-Flaggschiff. Der Insignia Grand Sport ist gespickt mit ‚Antifrostsystemen‘ - auf Wunsch bis hin zur fernbedienbaren Standheizung ab Werk. An die Wärmeversorgung im neuen Insignia sind über die Außenspiegel, die Vordersitze, die Heckscheibe und das Lenkrad hinaus auch die äußeren Fondsitze und die Windschutzscheibe angeschlossen.



Ein Tastendruck genügt, um die unscheinbaren Heizdrähte in der Windschutzscheibe zu aktivieren und für glasklare Sicht zu sorgen. Auch die Beschlagneigung bei feuchtkalter Witterung gehört der Vergangenheit an, kritische ‚Blindflüge‘ sind passé.



Auf den Fahrenden warten das wohlig warme Lenkrad und - wie auf Beifahrer und auf den äußeren Plätzen der Rückbank - ein stufenweise beheizbarer Sitz. Dank der Vorwahl-Option lässt sich für die Vordersitze via Display sogar ein individuelles Heizprogramm einstellen. Die 18-fach einstellbaren und von der Aktion Gesunder Rücken e.V. zertifizierten Premium-Ergonomie-Vordersitze Massage- und Ventilationsfunktionen auf der Fahrerseite ausgestattet. Auch die Fondpassagiere auf den beiden Außenplätzen können an der Aufwärmrunde im neuen Insignia teilnehmen.



„In keinem anderen Auto dieser Fahrzeugklasse herrschen so viel Behaglichkeit, Komfort - und Sicherheit: freie Sicht selbst bei widrigsten Bedingungen ist unbezahlbar. So gesehen verliert der Winter im neuen Opel-Flaggschiff viel von seinem Schrecken." sagt Opel-Vertriebschef Peter Christian Küspert.



Ein weiteres Highlight ist die optionale Standheizung für den neuen Insignia. Opel bietet diese wertvolle Ausstattung nicht wie bei einigen Wettbewerbern üblich als Nachrüst-Extra, sondern als ebenso bequeme wie saubere Lösung ab Werk an. Dank Fernbedienung respektive Programmierung und einer entsprechenden Sensorik empfängt das Opel-Flaggschiff seine Besatzung am frostigen Morgen bereits mit der vorgewählten Temperatur - der Innenraum ist behaglich warm, die Scheiben sind und bleiben eisfrei und der Motor ist vorgewärmt. (dpp-AutoReporter/wpr)