Genf 2017: Premiere für kompaktes SUV von Mitsubishi

Die Weltpremiere eines noch namenlosen, kompakten SUV kündigt Mitsubishi für den diesjährigen Automobilsalon in Genf (9. bis 19. März) an. Es soll einen Meilenstein in der Modellhistorie setzen, da es sich um den ersten Vertreter einer vollständig neuen Fahrzeuggeneration der japanischen Marke mit den drei Diamanten handele.



Mit seinen ausgeprägt kantigen Konturen, der keilförmigen Gürtellinie und einer Heckpartie mit schräg nach vorn geneigten C-Säulen, präsentiert sich das ‚Compact-SUV‘ nach bescheidener Selbsteinschätzung aufregender und ausdrucksstärker als manches konventionelle Coupé. Der betont sportliche und Coupé-ähnliche Charakter soll die Kundenbasis im Umfeld der SUV-Modelle ASX und Outlander weiter vergrößern. Nähere Informationen sollen erst im März bekannt gegeben werden. (dpp-AutoReporter/wpr)