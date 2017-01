Neuer Škoda Octavia: Als ‚Drive‘ bis 1940 Euro günstiger

Der aktualisierte Škoda Octavia ist als reichhaltig ausgestattetes Sondermodell ‚Drive‘ bestellbar - als Limousine oder Combi. Zu seinen Merkmalen zählen ein Infotainmentsystem, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Dreispeichen-Multifunktions-Lederlenkrad, Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze sowie eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung.



Zusätzlich bietet Škoda für das Sondermodell drei Ausstattungspakete an; damit profitieren Kunden von einem Preisvorteil von bis zu 1940 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Als weiteres Argument erweitert die tschechische Volkswagen-Tochter die Garantie auf bis zu fünf Jahre.



Das Sondermodell Drive basiert auf der Ausstattungslinie Ambition und verfügt somit bereits unter anderem über Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber vorn und hinten inklusive Einklemmschutz, Geschwindigkeitsregelanlage, Parksensoren hinten, Fahrlichtassistent, Regensensor, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung sowie das Regenschirmfach unter dem Beifahrersitz inklusive Regenschirm.



Die Preisempfehlungen für den Octavia Drive beginnen bei 21.590 Euro, die Kombiversion ist ab 22.290 Euro bestellbar. Teuerster ‚Drive‘ ist der 2,0 TDI 4x4 Combi mit 110 kW/150 PS mit 7-Gang-DSG ab 32.350 Euro. In Verbindung mit den optionalen Ausstattungspaketen erzielen Käufer des Sondermodells Preisvorteile von bis zu 1940 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell - wenn sie diese Optionen ohnehin hätten bestellen wollen.



Für den Škoda Octavia Drive stehen jeweils vier Benzinmotoren und drei Dieselaggregate zur Auswahl. Das Leistungsangebot reicht von 63 kW/86 PS bis 132 kW/180 PS. Je nach Motorisierung sind sowohl manuelle Fünf- und Sechsganggetriebe als auch Doppelkupplungsgetriebe (DSG) mit sechs oder sieben Gängen verfügbar. Sowohl der Topbenziner als auch das stärkste Dieselaggregat können zudem mit Allradantrieb kombiniert werden.



Über die umfangreiche Ausstattung und die auf Wunsch erhältlichen Optionspakete hinaus profitieren Kunden zudem von bis zu fünf Jahren Garantie. Diese setzen sich zusammen aus der zweijährigen Herstellergarantie und der dreijährigen Neuwagen-Anschlussgarantie. Die Gesamtgarantiezeit läuft fünf Jahre beziehungsweise bis zu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern - je nachdem, was zuerst eintritt. (dpp-AutoReporter/wpr)