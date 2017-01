Audi prägt Symbole in den Autolack

Audi hat ein Verfahren zur teilweisen Mattierung lackierter Oberflächen entwickelt. Dabei raut ein spezielles Pulver die oberste Lackschicht wenige Tausendstel Millimeter tief an, sodass bei Lichteinfall individuelle Motive sichtbar werden. Mit diesem Verfahren bietet das Programm Audi exclusive für R8-Kunden auf Wunsch eine persönliche Gestaltung der seitlichen Flächen an. Da die Bauteile erst nach dem Lackiervorgang mit den gewünschten Symbolen versehen werden, lässt sich der Prozess in den laufenden Serienbetrieb integrieren.



Die Lackierung eines Automobils besteht neben der korrosionsschützenden kathodischen Tauchlackierung aus mindestens drei weiteren Schichten: Füller, Basislack sowie dem transparenten Klarlack als oberster Schutzschicht. In dem neu entwickelten Verfahren wird zunächst eine Schablone auf dem Bauteil angebracht, die das gewünschte Muster ausspart. Anschließend sprüht eine Strahlanlage spezielles Pulver auf die Oberfläche, das den Klarlack nur wenige tausendstel Millimeter tief anraut - das entspricht weniger als einem Zehntel der Dicke eines menschlichen Haars. Dadurch entsteht ein Effekt ähnlich einer matten und homogenen Prägung. Das einfallende Licht wird auf den individualisierten Stellen diffus reflektiert und erscheint matt. Diese Form der Individualisierung ist im Gegensatz zur gängigen Schrift- und Motivbeklebung witterungsbeständig und hat eine hochwertigere Anmutung - lässt sich aber auch nicht einfach entfernen.



Die Audi-Lackiererei kann nahezu alle Motive umsetzen, die der Kunde wünscht und die keine Rechte Dritter berühren. Derzeit können Bauteile von einer Größe von 1x1 Meter mit dem Verfahren bearbeitet werden. Der Supersportwagen Audi R8 ist das erste Modell, für das diese Technologie über das Individualisierungsprogramm ‚Audi exclusive‘ angeboten wird. Auf Wunsch können R8-Kunden die Sideblades sowohl beim Coupé als auch bei der offenen Spyder-Variante individuell gestalten lassen. Eine Ausweitung des Angebots auf weitere Modelle ist geplant. (dpp-AutoReporter/wpr)