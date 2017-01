Thyssen-Krupp baut neues Testzentrum - in Liechtenstein

Der Industrie- und Technologiekonzern Thyssen-Krupp hat den Startschuss für den Bau eines neuen Test- und Entwicklungszentrums für Lenkungstechnologie in Liechtenstein gegeben. Mit einem symbolischen Spatenstich wurde das Projekt am Stammsitz des Lenkungsgeschäfts in Eschen/LIE feierlich gestartet. Die Fertigstellung ist für 2019 geplant; die Investitionssumme liegt bei 15 Millionen Euro. In dem 3000 m² großen Testzentrum werden künftig die Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Fahrzeugaufbau und Prototypenbau gebündelt.



Karsten Kroos, CEO der Komponentensparte: „Mit der Bündelung und dem Ausbau unserer Test- und Entwicklungsaktivitäten können wir unsere automobilen Kunden besser und schneller mit neuen Lösungen und Produkten bedienen. Das gilt vor allem für die Vielzahl an neuen Aufträgen, die wir im Bereich der elektrisch unterstützen Lenksysteme in den letzten Monaten gewonnen haben. Darüber hinaus greifen wir hier neue Entwicklungstrends im Fahrwerks- und Lenkungsbereich auf, um sie in kundenspezifische und marktreife Produkte zu überführen". Thyssen-Krupp hatte im Segment der elektrisch unterstützen Lenksysteme in diesem und dem letzten Geschäftsjahr Aufträge aus der Autoindustrie von rund acht Milliarden Euro Gesamtumsatz erhalten.



Auf Basis dieser Lenkungstechnologie werden im neuen Testcenter aktuelle Entwicklungsprojekte wie ‚Steer-by-Wire‘ (ohne durchgehende mechanische Verbindung), Elektromobilität sowie die Weiterentwicklung von Assistenzsystemen als Vorstufe des autonomen Fahrens weiter vorangetrieben. In der Grundlagenforschung werden neuartige Werkstoffe für künftige Produkte getestet. In Dauerbelastungstests von vier bis sechs Wochen können Qualität und Lebensdauer für ein gesamtes Autoleben abgebildet werden: im Akustikzentrum wird das Geräuschverhalten der Lenksysteme optimiert. Kroos: „Die Ergebnisse der unterschiedlichen Testreihen fließen automatisch in unsere digitalen Testmodelle ein. Damit können wir den Prototypenbau effizienter gestalten."



Im Lenkungsgeschäft beschäftigt Thyssen-Krupp weltweit rund 8000 Mitarbeiter an 16 Standorten in elf Ländern auf vier Kontinenten. In Liechtenstein gehört Thyssen-Krupp mit rund 2200 Mitarbeitern zum größten Arbeitgeber des Landes. Jährlich produziert und entwickelt das Unternehmen Lenkungskomponenten und -systeme für mehr als 20 Millionen Fahrzeuge. Man ist weltweit einer der führenden Werkstoff- und Komponentenzulieferer für die Automobilindustrie. In neun von zehn Pkw der Premiumklasse sind Komponenten des Unternehmens verbaut. In jedem dritten Lkw befinden sich Antriebskomponenten von thyssenkrupp. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2015/2016 liegt für den Automobilsektor bei 9,8 Milliarden Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)