Dekra: Großlabor für vernetztes Fahren - in Taiwan

Die weltweite Expertenorganisation Dekra weitet ihr Produktprüfgeschäft in Ostasien weiter aus. In Hsinchu/RC (Taiwan) wurde jetzt ein neues Labor für die Prüfung von Automobilteilen und -komponenten in Betrieb genommen. Der Fokus liegt auf der wachsenden Nachfrage nach Prüfungen und Zertifizierungen von Innovationen rund um das vernetzte und elektrische Fahren.



„Sicherheit ist eine global stark nachgefragte Dienstleistung. Als weltweiter Partner für eine sichere Welt engagieren wir uns täglich für den Schutz von Menschenleben", sagte der Dekra-Vorstandsvorsitzende Stefan Kölbl bei der Laboreröffnung. „Eine immer stärkere Rolle spielt dabei die Digitalisierung von Prozessen und Dienstleistungen. Dekra zählt als Prüfdienstleister im Geschäft rund um das wichtige Thema Konnektivität bereits zu den fünf weltgrößten Anbietern."



Das Wachstumsfeld ‚Internet of Vehicles (IoV)‘ bringt in einer zunehmend vernetzten Welt Funktionen mit sich, die neue Anforderungen an Konnektivität und Interoperabilität stellen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Dekra sein Service-Portfolio und Labornetzwerk mit mehreren neuen Labors vervollständigt: Das IoV-Labor in Hsinchu ist Dekras bislang weltweit größtes Labor und spielt eine Schlüsselrolle beim Ausbau der führenden Rolle auf dem automobilen Prüfmarkt.



In den vergangenen sechs Monaten hat Dekra insgesamt sechs neue IoV/IoT-Labors auf den Innovationsdrehscheiben und den Wachstumsmärkten der Region Asien-Pazifik etabliert. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Konnektivität und Interoperabilität, Elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheitstest und Zertifizierungen, chemische und Materialbestimmungen, Prüfung von Gebrauchstauglichkeit, Zuverlässigkeit und Fehleranalyse, Energieeffizienz sowie internationalen Marktzugang. (dpp-AutoReporter/wpr)