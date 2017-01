Fiat-Deal: Tipo Pop ab 10.990 Euro

Bis zum 31. Januar können Tipo-Interessenten beim Fiat-Händler sparen. Unter Berücksichtigung einer Fiat- und Händlereintauschprämie in Höhe von 2260 Euro ist die viertürige Limousine in der Ausstattungsversion Pop derzeit ab 11.990 Euro erhältlich. Als Fünftürer mit Schrägheck ist der Fiat Tipo Pop ab 12.990 Euro zu haben, die Kombivariante startet bei 13.990 Euro.



Bei einer Finanzierung über die FCA Bank erhöht sich der Kundenvorteil im Rahmen des ‚Big Deal‘ um weitere 1000 Euro. Das Aktionsangebot für den Fiat Tipo Pop als Limousine reduziert sich so auf 10.990 Euro (Listenpreis 14.250 Euro), beim Fünftürer auf 11.990 Euro (UPE 15.250 Euro) und beim Kombi auf 12.990 Euro (regulärer Preis 16.250 Euro). Im Angebot enthalten ist eine vierjährige Fiat Garantie.



Der Fiat Tipo verfügt in allen Karosserievarianten innerhalb dieses Angebots über die wichtigsten Features. Serienmäßig sind unter anderem eine manuelle Klimaanlage, ein Radio mit MP3, USB und AUX-IN, die elektrisch unterstützte Servolenkung, elektrische Fensterheber vorne sowie Zentralverriegelung an Bord. Zur serienmäßigen Sicherheitsausstattung gehören sechs Airbags, die elektronische Fahrstabilitätskontrolle ESC mit Antischlupfregelung sowie Bremsen-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung. (dpp-AutoReporter/wpr)