abf 2017: Wohnwagen-Träume in Hannover

Der Caravan-Branche geht es gut: Nicht nur die Zulassungszahlen der Reisemobile ließen die Herzen der Freizeitfahrzeughersteller in der vergangenen Saison höher schlagen, auch das deutlich nach oben zeigende Wachstumsbarometer im Caravanbereich sorgte für zufriedene Gesichter. Damit es auch im neuen Jahr so weiter geht, wurden die rollenden Feriendomizile weiter individualisiert, technisch verbessert und auch im Design vielfach dem Zeitgeist angepasst. Zu sehen ist dies vom 1. bis 5. Februar im Rahmen der ‚abf 2017‘ (Auto, Boot, Freizeit, seit 1978) auf dem Messegelände Hannover.



Leichte Caravans mit einer guten Grundausstattung ohne viel Schnickschnack zeigen sich Einsteigern als Alternative zum Gebrauchtfahrzeug. In dieser Kategorie steht beispielsweise der nur 2,12 Meter schmale Wohnwagen c`joy von Dethleffs für ein einfaches Urlaubsvergnügen.



Multitalente gefragt: Kompakte, wendige Vans, die sich sowohl im Alltag als auch im Urlaub bewähren, stehen weiter hoch im Kurs. Bei LaStrada, Knaus oder Pössl finden sich zahlreiche Modelle für die unterschiedlichsten Anforderungen.



Reisen mit Kindern macht sowohl im Caravan, als auch im Reisemobil Spaß. Doppel- oder Dreifach-Etagenbetten, Spieltisch oder abgeteilte Kinderzimmer - auch der Nachwuchs soll sich von Anfang an wohlfühlen.



Wer noch nicht soweit ist: Auf zwei Personen zugeschnittene Ferienheime bieten viel Wohnkomfort und großzügige Platzverhältnisse bei überschaubaren Außenmaßen.



Nach oben gibt es kaum Grenzen. Ob bei den schwedischen Caravans aus dem Hause Kabe oder in den Oberklasse-Reisemobilen von Concorde, Carthago, Morelo oder Niesmann + Bischoff: es gibt Marmorbäder, Lounge-Sitzgruppen mit Bar, neueste Multimedia-Technik und modernste Sicherheitsfeatures.



Zum festen Bestandteil der Fachausstellung gehören wie immer auch die Faltcaravans, Vorzelte, Zelte und das Campingzubehör. Darüber hinaus informiert der Deutsche Camping Club DCC ausführlich rund um das Thema Caravaning. (dpp-AutoReporter/wpr)