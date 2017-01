Opel Crossland X: Crossover für die Stadt

Opel stellt ein neues Crossover-Modell für den wachsenden CUV/SUV-Markt vor. Er platziert sich im sogenannten B-Segment oberhalb des erfolgreichen Opel Mokka auf Corsa-Basis. Bei einer Fahrzeuglänge von 4,21 Meter ist der Crossland 16 Zentimeter kürzer als ein Opel Astra; zugleich sorgen zehn Zentimeter mehr Höhe (1,59 m) für die gewünschte erhöhte Sitzposition und gute Übersicht; der Opel Crossland ist 1,77 m breit.



Von vorne bekennt er sich mit flügelförmiger Grillspange und Doppelschwingen-Tagfahrlicht als Opel-Modell, SUV-typische Verkleidungen und silberfarbene Einsätze im vorderen Bereich sowie im gesamten unteren Fahrzeugverlauf sollen laut Opel für funktionale, sportliche Eleganz sorgen. Mit scharfen Seitenlinien und der zum Heck hin bogenförmig nach unten gezogenen Chromlinie im Dach zeigt der Crossland ein Stilelement des Opel Adam - und genau wie bei dem kleinen Lifestyle-Flitzer kann der Kunde für das Dach eine separate Farbe wählen.



Im Innenraum sind Instrumententafel und Mittelkonsole klar gegliedert und horizontal auf den Fahrer ausgerichtet. In die Mittelkonsole ist der bis zu acht Zoll große Farb-Touchscreen für die modernen, Apple CarPlay sowie Android Auto kompatiblen Infotainment-Systeme Radio R 4.0 IntelliLink und Navi 5.0 IntelliLink integriert. Für Vernetzung aller mobilen Endgeräte sorgt der WLAN-Hotspot von Opel OnStar. Ab Ausstattungslinie Edition ist der persönlichen Online- und Service-Assistent serienmäßig an Bord.

Teilweise optional sind adaptives Fahrlicht AFL mit Voll-LED-Scheinwerfern, ein Head-up-Display und die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera sowie automatischer Parklenkassistent, Frontkollisionswarner mit Fußgänger-Erkennung und automatischer Gefahrenbremsung, Spur- und Geschwindigkeitszeichen-Assistent, Müdigkeitserkennung und Toter-Winkel-Warner.



Üppig ist das Kofferraumvolumen von 410 Litern - ohne Umklappen der Rückbank und mit fünf Passagieren an Bord (1255 Liter geklappt). Die Mitreisenden in der zweiten Reihe haben zudem die Möglichkeit, ihre Sitze um bis zu 150 Millimeter in Längsrichtung zu verschieben. Preise und technische Details wollen die Rüsselsheimer noch nicht bekannt geben. (dpp-AutoReporter/wpr)