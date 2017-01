Renault Alpine: Leichtathletik à la Dieppe

Die kommende Renault Alpine wird eine maßgeschneiderte Vollaluminium-Plattform und -Karosserie erhalten, wie ein erstes Foto aus dem Produktionswerk in Dieppe zeigt. Leichte Komponenten versprechen ein leichtes und agiles Handling des französischen Straßensportwagens.



Das neue Alpine-Chassis ist ein grundlegendes Merkmal des Fahrzeugdesigns, da es Motor, Getriebe und Federung beherbergt. Die Verwendung von Aluminium für diese maßgeschneiderte Plattform sorgt für geringes Gewicht. Nur eine kleine Anzahl von Autoherstellern verwendet Aluminium für die Karosserie ihrer Modelle. Formen, Montage und Schweißen von Aluminium erfordert besondere Kompetenzen - die bei den Spezialisten von Alpine und Renault Sport zweifelsfrei bewiesen sind: Der Motorsport hat seit über 100 Jahren eine zentrale Bedeutung für Renault. Insgesamt konnten bisher zwölf Konstrukteurs- und elf Fahrertitel in der Formel 1 gewonnen werden. Unvergessen auch die zurückliegenden Erfolge der Alpine A110 in der Rallye-Weltmeisterschaft.



Der neue Alpine-Seriensportwagen kommt Ende 2017 in den Handel. Die ersten 1955 Exemplare, die in der Produktionsstätte im französischen Dieppe vom Band rollen, werden als exklusive Sonderedition ‚Première Edition‘ ausgeliefert - und sind bereits reserviert. (dpp-AutoReporter/wpr)