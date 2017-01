Verkaufsstart für den Mercedes-AMG E 63

Die stärkste E-Klasse aller Zeiten ist ab sofort bestellbar. Im Frühjahr 2017 kommen die drei Mercedes-AMG Modelle E 63 4Matic+ und E 63 S 4Matic+ zu den Händlern. Für kraftvollen Vortrieb sorgt der 4,0-Liter-V8-Biturbomotor. Im E 63 4Matic+ verfügt er über eine Leistung von 420 kW/571 PS und erreicht im E 63 S 4Matic+ mit 450 kW/612 PS einen neuen Höhepunkt. Damit ist der V8 der leistungsstärkste Motor, der jemals in einer E-Klasse verbaut wurde. Mit einer Beschleunigung von 3,4 Sekunden von 0 - 100 km/h markiert die Limousine einen neuen Bestwert in ihrer Klasse.



Der neuentwickelte Allradantrieb AMG Performance 4Matic+ verbindet die Vorteile verschiedener Antriebskonzepte miteinander: Die erstmals vollvariable Momentenverteilung auf Vorder- und Hinterachse gewährleistet eine optimale Traktion bei allen Fahrbahnzuständen.



Ein exklusives Modell ist der E 63 S 4Matic+ der sogenannten ‚Edition 1‘, der rund ein Jahr ab Markteinführung verfügbar ist. Das Sondermodell ist in designo selenitgrau magno oder optional in designo nachtschwarz magno erhältlich und trägt Streifen über den Seitenschwellern; hinzu kommen die neuen AMG 20-Zoll-Schmiederäder in schwarz matt mit hochglanzpoliertem Felgenhorn und das AMG Night Paket.



Für ein sportliches Ambiente im Innenraum sorgen die AMG Performance-Sitze in Leder Nappa schwarz mit gelben Ziernähten. Farblich passend präsentieren sich auch das AMG Performance-Sportlenkrad, das Instrumententafel-Oberteil, die Türverkleidungen, die Mittelkonsole, die AMG Fußmatten und die analoge Uhr im IWC Design. Karbon-Zierelemente verfeinern zusätzlich den spannungsvollen Kontrast aus Farben und Materialien.



Die Preise starten bei 109.837 Euro (E 63 4Matic+), steigen ab 121.618 Euro für den ‚S‘ und erreichen ohne Extras 136.910 Euro beim E 63 S 4Matic+ der Edition 1. (dpp-AutoReporter/wpr)