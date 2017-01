Formel 1: Valtteri Bottas wird Mercedes-Fahrer neben Hamilton

Den nach dem überraschenden Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg frei gewordenen Cockpitplatz im Mercedes-AMG Petronas nimmt als elfter Silberpfeil-Fahrer in der Formel 1 Valtteri Bottas ein. Der 27-jährige Finne aus Nastola blickt auf vier Formel 1-Saisons mit Williams zurück, in denen er in 77 Rennen neun Podiumsplätze einfuhr.



Mercedes-Rennleiter Torger Wolff (45) meint: „Valtteri ist ein bodenständiger Junge: Er ist überhaupt nicht abgehoben, unkompliziert und voll konzentriert. Er ist ziemlich finnisch halt und er passt perfekt zu uns. Jetzt werden wir sehen, ob er mit der Herausforderung wachsen und um Rennsiege sowie Weltmeisterschaften mitkämpfen kann."



Die Dimension der bevorstehenden Herausforderung darf dabei nicht unterschätzt werden. Das neue Aerodynamik-Reglement bedeutet einen Neuanfang für das gesamte Feld und es besteht eine große Ungewissheit darüber, welches Team sich am Ende durchsetzen wird. Bottas startet in diesem Jahr an der Seite des wohl schnellsten Teamkollegen in der Formel 1: Ex-Weltmeister Lewis Hamilton.



Während auf Valtteri Bottas anstrengende Wochen voller technischer und körperlicher Vorbereitung auf die neue Saison warten, übernimmt Weltmeister Nico Rosberg eine ungleich entspanntere Aufgabe als Rolle als Botschafter des Teams. (dpp-AutoReporter/wpr)