Neuer Lexus LS kommt 2018

Lexus zeigt die nunmehr fünfte Generation seines Spitzenmodells LS, das mit mehr als 5,20 Meter Länge seinen Vorgänger überragt. Das Design wurde dynamischer, der Innenraum noch luxuriöser gestaltet. Mit 5,24 Metern wird die Limousine länger als das Vorgängermodell. Der Radstand wächst um dreieinhalb Zentimeter auf 3,13 Meter. Um anderthalb Zentimeter verringert wurde die Fahrzeughöhe, das Gewicht um 90 Kilogramm.



Besonders betonen die Japaner ihr Fahrdynamik-Management VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management), das eine vernetzte Steuerung aller Fahrzeug-Teilsysteme wie Bremsen, Lenkung, Antrieb und Radaufhängung, um die Bewegungen in Längs-, Quer- und Hochachse zu kontrollieren; darüber hinaus ist der Lexus LS mit einer aktiven Allradlenkung ausgerüstet.



Als Antrieb kommt voraussichtlich ein 3,5 Liter 6-Zylinder Twin-Turbo mit 306 kW/415 PS zum Einsatz, der mit einer fast unmerklich schaltenden 10-Gang-Automatik kombiniert ist.



Innen erwarten die Fahrgäste neue Sitze - optional vorn 28-fach elektrisch einstellbar und klimatisiert. Bei den Sitzen mit Shiatsu-Massagefunktion lassen sich die Rückenlehne des Beifahrersitzes um bis zu 48 Grad neigen, aber auch um 24 Grad nach vorne verstellen, um das Aussteigen zu vereinfachen. Die organischen Formen der Armaturentafel bündeln alle Informationsdisplays auf der gleichen Höhe und unterstützen damit das ‚seat-in-control‘-Layout, das es dem Fahrer ermöglicht, alle Funktionen zu bedienen, ohne seine Sitzhaltung ändern zu müssen.



In der Mittelkonsole informiert ein farbiger 12,3-Zoll großer Bildschirm, Geräusche werden durch gegenpolige Schallwellen aus den Lautsprechern minimiert - und beeinträchtigen noch weniger den Klang des hochwertigen Audiosystems.



Weil der neue LS flacher ist als vorherige Generationen, hat Lexus die optionale Luftfederung zudem erstmals mit einer Einstiegsfunktion ausgestattet. Sobald das Fahrzeug mit dem Smartkey entriegelt wird, wird die Karosserie automatisch angehoben und die Sitzwangen werden geöffnet. Für die Zierelemente kommen natürliche Holzmaserungen zum Einsatz.



Der neue LS ist mit dem Lexus Safety System+ ausgestattet und gegen Mehrpreis mit einem neuen Sicherheitssystem zu haben, das erstmals intuitive Fußgänger-Erkennung und aktive Lenkung umfasst. Wird ein Fußgänger auf der Fahrbahn voraus erkannt und steht eine Kollision unmittelbar bevor, so leitet der hiermit ausgestattete LS automatisch eine Bremsung sowie ein Ausweichmanöver ein, ohne seine Fahrspur zu verlassen. (dpp-AutoReporter/wpr)