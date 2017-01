Genf 2017: Toyota Yaris als Nachwuchssportler

Toyota wird auf dem Genfer Automobilsalon (9. bis 19. März 2017) ein leistungsstarkes Topmodell seines Kleinwagens Yaris präsentieren. Zusammen mit dem neuen Toyota Yaris WRC, mit dem der japanische Automobilhersteller am 19. Januar in Monte Carlo in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurückkehrt, soll er das Image der Baureihe dynamischer gestalten. Während der Rallyewürfel mit Turboaufladung und Direkteinspritzung aus 1,6 Litern Hubraum von mehr als 280 kW/380 PS nach vorn geschossen wird, soll die mit dezenteren Spoilern und Schwellern bestückte Straßenversion etwa 147 kW/200 PS leisten.



Abgerundet wird der Sportauftritt des Kleinen durch große Leichtmetallräder und eine Lackierung in den Toyota-Motorsportfarben. Die komplette Yaris-Baureihe profitiert von einem aufgefrischten Design, das sich insbesondere in der neuen Frontpartie und dem modifizierten Heck widerspiegelt. Im modernisierten Interieur finden sich neue Materialien. Neben diesen optischen Aufwertungen will Toyota durch technische Verbesserungen zudem den Komfort und das Fahrverhalten nochmals gezielt verbessert haben. (dpp-AutoReporter/wpr)