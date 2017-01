Brüssel 2017: Renault zeigt Elektro-Master

Renault setzt seine Elektroauto-Offensive fort und zeigt auf der ‚European Motor Show‘ in Brüssel/B (bis 22. Januar 2017) den Elektrotransporter Master Z.E. (= zero emission = lokal emissionsfrei). Im Segment der größeren Transporter bietet er je nach Aufbau bis zu 1400 Kilogramm Zuladung und im Idealfall bis 200 Kilometer Reichweite. Die technische Basis bildet der Master mit Verbrennungsmotor in der Klasse von 2,8 bis 4,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, von dem Renault seit dem Debüt der aktuellen Baureihe Ende 2011 über 475.000 Exemplare verkauft hat. Die batterieelektrische Variante des erfolgreichen Transporters zielt vor allem auf den innerstädtischen Lieferverkehr direkt zum Kunden (‚letzte Meile‘). Als weitere potenzielle Kunden sieht Renault Gemeindeverwaltungen in Großstädten.



Der Master Z.E. hat neue ‚Z.E.33‘-Batterie an Bord. Der flache Stromspeicher befindet sich in Unterflurbauweise unter dem Frachtraumboden, so dass der Laderaum uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die Batterie liefert Energie für einen Elektromotor mit 57 kW/76 PS, der im Master Z.E. Höchstgeschwindigkeiten bis 115 km/h ermöglicht.



Die Reichweite des Master Z.E. liegt mit voll aufgeladener Batterie im Neuen Europäischen Fahrzyklus NEFZ bei 200 Kilometern. Diese Distanz liegt deutlich über dem Mobilitätsbedarf der meisten Kunden. Untersuchungen zeigen, dass in Europa 87 Prozent aller täglich per Auto zurückgelegten Strecken weniger als 60 Kilometer betragen. Die Ladezeit an einer Wall-Box mit 230 Volt Wechselspannung beläuft sich auf rund sechs Stunden.



Renault bietet die Transporterversion des Master Z.E. als Kastenwagen in drei Längen und zwei Höhen an: als Modell L1H1 mit 5,05 Meter Länge und 1,7 Meter Laderaumhöhe, als Variante L2H2 mit 5,55 Meter Länge und 1,89 Meter Laderaumhöhe sowie in der Ausführung L3 H2 mit 6,2 Meter Länge und 1,89 Meter Laderaumhöhe. Hinzu kommt als vierte Variante das Plattformfahrgestell. Je nach Länge und Laderaumhöhe bietet der Master Z.E. Kastenwagen zwischen 8,0 und 13 Kubikmeter Ladevolumen. Dies entspricht den Maßen der Ausführungen mit Dieselaggregat. Die Zuladung beträgt zwischen 1000 und 1300 Kilogramm.



Der Master Z.E. soll ab Ende 2017 angeboten werden - eine unverbindliche Preisempfehlung ist noch nicht kalkuliert. (dpp-AutoReporter/wpr)