Lexus-Konzept: Sportyacht für Acht mit zwei V8

Lexus hat vor der Küste Floridas die Konzeptstudie einer Sportyacht vorgestellt. Das 12,70 Meter lange Sportboot zeigt Möglichkeiten auf, wie sich die Marke künftig bei Lifestyle und Freizeitgestaltung weiterentwickeln könnte.



Den Anstoß für die Entwicklung des Boots hatte Toyota-Präsident Akio Toyoda persönlich gegeben, als er auf Einladung der Toyota Marine-Abteilung ein paar Tage auf dem Wasser verbrachte, während gerade die neuen Toyota Premium-Jachten der Ponam-Reihe auf den Marktstart in Japan vorbereitet wurden. Toyota ist mit den Ponam-Booten japanischer Marktführer im Premiumyacht-Segment.



Toyoda zeigte sich begeistert von der Kraft der Turbodieselantriebe sowie von dem Handling und der Stabilität, die das fortschrittliche Schiffsrumpf-Design ermöglicht; als Chief Branding Officer von Lexus International erkannte er das Lifestyle-Potenzial für die Marke Lexus, das in einer stylischen Premium-Performance-Yacht steckt. In der Folge erhielten zwei Teams im Lexus-Designzentrum den Auftrag, eine offene Sportjacht für sechs bis acht Personen mit Lexus Hochleistungs-V8-Motoren sowie fortschrittlichem Handling und Styling zu entwerfen.



Die innere Struktur des Lexus Sportjacht-Konzepts besteht aus karbonfaserverstärkten Kunststoffen. Das Material aus dem Rennwagenbereich sorgt für eine Gewichtseinsparung von fast 1000 Kilogramm gegenüber einer vergleichbaren Yacht mit glasfaserverstärkten Kunststoffen. Das abgestufte Design des Unterwasserrumpfs verringert den Widerstand und soll die Handling-Eigenschaften bei hohem Tempo verbessern.



Angetrieben wird die Jacht von zwei 5,0-Liter-V8-Benzinmotoren auf Basis des Hochleistungsmotors aus den Lexus F-Modellen. Beide Motoren produzieren jeweils über 328 kW/440 PS und treiben die Jacht über ein Paar hydraulisch gesteuerter Innen-/Außenbord-Heckmotoren auf bis zu 43 Knoten (79 km/h). Ein Bugstrahlruder mit Joystick-Bedienung erleichtert das Anlegen. Der Kapitän steuert und überwacht die Bordsysteme mit Hilfe eines Farb-Touchscreens am Ruder; angezeigt werden dort die GPS-Navigation, digitale Seekarten, Oberflächenradar, Unterwassersonar sowie Beleuchtungs- und Unterhaltungssysteme.



Die vordere Kabine ist mit Leder sowie Holz- und Glas-Details ausgestattet. Stehhöhe, sechs Sofasitzplätze mit einem Tisch, Audio- und Video-Entertainmentsystem und eine Klimaanlage sorgen für eine wohnliche Atmosphäre. Herd, Spüle, Kühlschrank und Dusche sind selbstverständlich.



Die 3,86 m breite Sportyacht ist ein Einzelstück, eine Produktion ist nicht geplant. (dpp-AutoReporter/wpr)